Pietų Korėjoje gimę įvaikiai padavė Daniją į teismą dėl teisės žinoti savo biologines šeimas

Sofie Randel (Sofi Randel) buvo treji metai, kai 1977-aisiais, autoritarinio valdymo Pietų Korėjoje laikotarpiu, ji su jaunesniuoju broliu atvyko į Daniją.
Gyvybinga, šneki maža mergaitė tuo metu laisvai kalbėjo korėjietiškai, o jos įtėvis įrašė tai į kasetę, kuri paskui dulkėjo daug metų.
2023 metais S. Randel atidavė įrašą žurnalistui, kuris lydėjo ją ieškant savo kilmės.
Po truputį, per savo vaikišką plepėjimą apie atvykimą į Daniją ir kai kuriuos tyrimus, atliktus Pietų Korėjoje, S. Randel atskleidė kitokią istoriją nei ta, kuri buvo jos Danijos įvaikinimo dokumentuose.
Remdamasi jais ji manė, kad ji ir brolis buvo palikti gatvėje su prisegtais prie drabužių rašteliais, kuriuose buvo nurodyti jų vardai ir amžius.
Tačiau tada ji sužinojo, kad jų motina patikėjo juos vaikų namams, kol šeima sprendė finansinius sunkumus.
Užuot buvę prižiūrimi vaikų namuose, abu vaikai buvo kartu įvaikinti Danijoje, kaip ir dešimtys tūkstančių kitų vaikų, išsiųstų į užsienį pagal valstybės sankcionuotą ir dešimtmečius trukusią praktiką.
Pietų Korėjoje S. Randel trys vyresnieji broliai ir sesuo visada tikėjosi juos vėl pamatyti. Visas šešetas pagaliau susitiko Pietų Korėjoje 2023 metais.
„Jie ieškojo mūsų 45 metus“, – šluostydamasi ašaras AFP sakė S. Randel, kuriai dabar 52 metai.
Ji ir jos brolis nežinojo, kad kas nors jų ieško.
Ji mano, kad Danijos institucijos savo ruožtu bandė „nuslėpti istoriją“, sakydamos jiems, kad jie buvo palikti.
Įvaikinimo tyrimas
Remiantis oficialiu tyrimu, Pietų Korėja 1955–1999 metais į užsienį įvaikinti išsiuntė daugiau nei 140 tūkst. vaikų.
2025 metų spalį Seulas pirmą kartą atsiprašė už tokią valstybės sankcionuotą praktiką, teigdamas, kad buvo įvykdyti „neteisėti žmogaus teisių pažeidimai“.
1970–1989 metais Danijoje buvo įvaikinta 7 220 Pietų Korėjos vaikų, kuriems beveik visiems buvo pasakyta, kad jie yra gatvėse rasti našlaičiai.
Tyrimai įrodė priešingai – paaiškėjo, kad Pietų Korėjos vaikai iš vaikų namų buvo atiduoti įvaikinti be jų šeimų sutikimo.
2024 metų Nacionalinės socialinių apeliacijų tarybos ataskaita parodė, kad Danijos valstybinės įvaikinimo agentūros žinojo, jog jų partneriai Pietų Korėjoje kartais keisdavo vaikų tapatybes.
Remiantis Danijos žiniasklaidos pranešimais, Danijos agentūros sumokėjo apie 54 mln. kronų (7,15 mln. eurų), kad palengvintų įvaikinimą.
„Kaip danas tikėjau, kad Danija yra gėrio pusėje, o Korėja, kaip buvusi diktatūra, yra blogiukų pusėje“, – sakė Peteris Molleris (Peteris Mioleris), vadovaujantis Pietų Korėjos įvaikių teises ginančiai asociacijai, kuri nedalyvauja teikiant ieškinį prieš Danijos valstybę.
„Tačiau Korėja turėjo drąsos pažvelgti tiesiai į akis tam, ką padarė“, o „Danija mieliau viską šluoja po kilimu“, sakė jis.
Įvaikė randa tėvą
Sidse Koch Jorgensen (Sidsė Koch Jorgensen), 53 metų kineziterapeutė ir įvaikė, jaučia pyktį.
„Tai žmogaus teisė žinoti savo tapatybę ir taip pat turėti galimybę palaikyti ryšį su savo biologine šeima“, – piktinosi ji.
Netikslumai jos įvaikinimo dokumentuose daugelį metų tam trukdė, tačiau dabar ji artėja prie savo paieškų, kurios prasidėjo nuo pirmosios kelionės į Pietų Korėją 2013 metais, pabaigos.
„Likus mėnesiui iki išvykimo, gavau elektroninį laišką, kuriame buvo rašoma, kad jie rado mano tėtį“, – sakė ji.
Ji susitiko su juo per savo vizitą ir sužinojo, kad tikrosios jos atsiskyrimo nuo biologinės šeimos aplinkybės labai skyrėsi nuo to, kas buvo parašyta jos įvaikinimo dokumentuose.
Kol jos tėvas buvo išvykęs iš šalies, S. K. Jorgensen močiutė be jo sutikimo išsiuntė ją į „stovyklą“, kad ja būtų pasirūpinta. Tačiau iš ten vaikas buvo išsiųstas į Daniją įvaikinti.
„Noriu, kad Danijos vyriausybė prisiimtų atsakomybę už tokį didelį aplaidumą“, – pridūrė S. K. Jorgensen.
„Jie buvo tos institucijos, kurios turėjo viską patikrinti, šiek tiek pasigilinti, jei kiltų kokių nors abejonių“, – tikino ji.
AFP susisiekus, Danijos socialinių reikalų ministerija atsisakė komentuoti.
Danija įšaldė tarptautinius įvaikinimus 2024 metais, kai paaiškėjo nemažai rimtų problemų, susijusių su tarptautinio įvaikinimo praktika.
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