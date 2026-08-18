Pietų Korėjos lyderis akcentuoja aljansą su JAV

D. Trumpas šį netikėtą pranešimą socialiniuose tinkluose paskelbė prieš pat pirmadienį prasidedant kasmetinėms JAV ir Pietų Korėjos „Ulchi Freedom Shield“ pratyboms, kurių pagrindinis tikslas – padidinti pasirengimą reaguoti į Šiaurės Korėjos grėsmes.
D. Trumpas, grįsdamas sprendimą, minėjo gerus santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu ir Pietų Korėjos atsisakymą prisijungti prie JAV karo prieš Iraną.
Toks žingsnis buvo žengtas nesikonsultavus su Pietų Korėja ir, panašu, yra skirtas pasiųsti žinią Kim Jong Unui, kartu gilinant susirūpinimą dėl JAV ir Pietų Korėjos aljanso, sukurto per 1950–1953 metų Korėjos karą, patikimumo.
Daugelio pietų korėjiečių pasitikėjimas JAV jau yra sumenkęs dėl D. Trumpo muitų karo ir praėjusių metų imigracijos reido Džordžijos valstijoje, kurio metu buvo sulaikyta šimtai darbuotojų iš Pietų Korėjos.
D. Trumpo pranešimas „atskleidžia atšiaurią silpstančio Korėjos ir JAV aljanso tikrovę, skatindamas visuomenės nerimą“, antradienį vedamajame straipsnyje rašė Pietų Korėjos laikraštis „Hankook Ilbo“.
„Absurdiška, kad JAV su Šiaurės Korėja, regis, elgiasi pagarbiau nei su savo sąjungininke Pietų Korėja“, – rašoma tekste.
Pietų Korėjos lyderis ragina palaikyti tvirtą JAV aljansą
Reguliariame ministrų kabineto posėdyje Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas (Li Džemjungas) pabrėžė tvirto karinio aljanso su JAV svarbą, teigdamas, kad „nacionalinis saugumas bus toliau stiprinamas, kai aljansas bus tvirtas“.
„Kai mes stipriname savo pajėgumus, mūsų, kaip sąjungininko, vertė ir svarba dar labiau išaugs“, – sakė Lee Jae-myungas, liberalas, pasisakantis už stipresnę, savarankišką gynybos poziciją.
Liko neaišku, kurios 11 dienų trukusių Pietų Korėjos ir JAV pratybų dalys buvo sumažintos.
Pietų Korėjos ir JAV kariuomenės anksčiau teigė, kad šių metų pratybos savo mastu bus panašios į ankstesnių metų ir apims pamokas, išmoktas per pastaruosius konfliktus, tokius kaip Šiaurės Korėjos patirtis mūšio lauke Rusijos ir Ukrainos fronte.
Jos taip pat nurodė, kad pratybos yra gynybinio pobūdžio.
Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministerija apkaltino Pietų Korėją ir JAV šiemet planuojant daugiau provokacinių pratybų ir pažadėjo reaguoti „naujo lygio atgrasymo priemonėmis“.
Neaiškios D. Trumpo ir Kim Jong Uno atnaujinto bendradarbiavimo perspektyvos
Kim Jong Unas vengia bet kokių derybų su JAV ir Pietų Korėja nuo tada, kai 2019 metais žlugo jo ankstesnė aukšto lygio diplomatija su D. Trumpu.
Ekspertai teigia, kad Kim Jong Unas greičiausiai nepritars D. Trumpo iniciatyvai ir greitu laiku negrįš prie derybų, nebent jam bus pažadėtos didesnės JAV nuolaidos. Pastaraisiais metais Kim Jong Unas sustiprino savo karinius ir diplomatinius pajėgumus, plėsdamas branduolinį arsenalą ir palaikydamas Rusiją jos kare prieš Ukrainą.
Lee Jae-myungo prezidentūra pirmadienį išreiškė viltį, kad „draugiški santykiai“ tarp D. Trumpo ir Kim Jong Uno paskatins „prasmingą dialogą“ tarp jų šalių, siekiant skatinti taiką Korėjos pusiasalyje. Tai sukėlė konservatyvios opozicijos pasipiktinimą – ji sukritikavo Pietų Korėjos lyderio vyriausybę dėl to, kad ji neva teikia pirmenybę Kim Jong Uno ir D. Trumpo diplomatijos atnaujinimui, o ne saugumo problemoms.
„Pietų Korėjos saugumo bastionas yra krečiamas iš pačių pamatų“, – pareiškime sakė pagrindinės konservatyvios opozicinės Žmonių galios partijos atstovas Park Chung-kwonas.
JAV gynybos įsipareigojimų susilpnėjimas gali supurtyti Pietų Korėjos nacionalinį saugumą, nes ji neturi branduolinių ginklų ir yra apsaugota vadinamuoju JAV „branduoliniu skėčiu“, kuris garantuoja stiprų JAV atsaką, jei jos sąjungininkę užpultų branduolinį ginklą turinti Šiaurės Korėja.
JAV Pietų Korėjoje turi apie 28,5 tūkst. karių.
Pietų Korėjoje auga abejonės dėl aljanso su JAV
Savo įraše socialiniuose tinkluose D. Trumpas teigė, kad karinės pratybos su Pietų Korėja yra ne tik brangios, bet ir „siunčia visiškai netinkamą bei priešišką signalą“ Šiaurės Korėjai, kuri, jo teigimu, „nekelia grėsmės ir elgiasi pagarbiai“ jo valdymo Baltuosiuose rūmuose metu.
D. Trumpas teigė paklausęs Lee Jae-myungo, ar Pietų Korėja prisijungs prie JAV „denuklearizuojant“ Iraną, „ir jie atsakė: „Ne, ačiū!“
Lee Jae-myungo biuras pranešė, kad Pietų Korėja ir JAV glaudžiai aptaria praktinį ir karinį indėlį, kurį Seulas gali įnešti siekiant padėti atkurti laivybos laisvę Hormuzo sąsiauryje.
„Trumpas aljansą vertina kaip investiciją, kuri turėtų duoti reguliarius dividendus, arba nenumatytų atvejų fondą, iš kurio jis gali paimti lėšų, kai kitas projektas nesiseka“, – sakė Seulo „Ewha“ universiteto tarptautinių studijų profesorius Leifas-Ericas Easley.
„Pietų Korėjos lyderiai supranta, kad santykiai su Trumpo administracija bus nuolatinės derybos, susiejančios ekonomikos ir saugumo klausimus. Todėl Seulas atsargiai reaguoja į pastarojo meto įvykius, atsižvelgdamas į šias aplinkybes“, – sakė L. E. Easley.
Neseniai Pietų Korėjos laikraščio „JoongAng Ilbo“ ir Seule įsikūrusios tyrimų grupės „Rytų Azijos institutas“ atlikta apklausa parodė, kad 46,4 proc. respondentų Pietų Korėjoje JAV laiko „nepatikimu partneriu“, o 45,4 proc. jas pavadino „patikimomis“.
Tai buvo pirmas kartas, kai yra daugiau korėjiečių, teigiančių, kad negalinti pasitikėti JAV, nei tų, kurie sako jomis pasitikintys, nuo 2017 metų, kai Rytų Azijos institutas įtraukė į apklausas šį klausimą, pranešė „JoongAng Ilbo“.
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