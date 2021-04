Per pirmą kalbą Kongrese J. Bidenas pareiškė nesiekiantis konflikto su Kinija ir Rusija

Kalbėdamas abejų Kongreso rūmų sesijoje savo prezidentavimo šimtadienio išvakarėse J. Bidenas daugiausiai dėmesio skyrė planuojamoms didelėms investicijoms šalyje, bet įstatymų leidėjams taip pat pasakė, jog reikia parodyti, kad demokratija gali veikti.

„Konkuruojame su Kinija ir kitomis šalimis, kad laimėtume XXI amžių“, – sakė J. Bidenas ir įspėjo: „Autokratai mano, kad demokratijos negali konkuruoti.“

Pasak jo, jis per dvi valandas trukusį pirmą po inauguracijos savo telefoninį pokalbį su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) jam pasakė: „Sveikiname konkurenciją ir neieškome konflikto.“

„Tačiau labai aiškiai pasakiau, kad mes ginsime Amerikos interesus, – pabrėžė J. Bidenas. – Amerika stos prieš neteisingą prekybos praktiką, kenkiančią Amerikos darbuotojams ir pramonei, pavyzdžiui, subsidijas valstybinėms įmonėms ir Amerikos technologijų bei intelektinės nuosavybės vogimą.“

„Taip pat pasakiau prezidentui Xi, kad išlaikysime didelį karinį kontingentą Indijos ir Ramiojo vandenynų regione, taip kaip [laikome] NATO [pajėgas] Europoje – ne konfliktui pradėti, bet tam, kad konflikto išvengtume“, – kalbėjo J. Bidenas. Šiuos jo žodžius dėl kovos su pandemija priemonių neįprastai maža auditorija palydėjo plojimais.

Nukrypdamas nuo iš anksto parengto kalbos teksto J. Bidenas sakė daug dirbęs su Xi Jinpingu, kai jie abu buvo viceprezidentai, ir įspėjo, kad galingiausias per daugelį metų Kinijos lyderis turi didelių planų ateičiai.

„Jis baisiai trokšta, kad [Kinija] taptų reikšmingiausia, svarbiausia valstybe pasaulyje“, – nurodė JAV prezidentas.

Įtampa tarp JAV ir Kinijos pastaraisiais metais smarkiai išaugo, Vašingtonui griežtai nepritariant Kinijos kariniams žingsniams ir reiškiant susirūpinimą žmogaus teisių padėtimi Kinijoje, įskaitant tai, ką Amerika vadina uigūrų mažumos genocidu.

Dėmesys bendradarbiavimui

Kalba žymi atsitraukimą nuo J. Bideno pirmtako Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) karingo nacionalizmo.

Naujasis prezidentas ne kartą paminėjo pasaulinį bendradarbiavimą. „Nėra tokios aukštos sienos, kuri neįleistų viruso“, – sakė J. Bidenas, užsimindamas apie D. Trumpo propaguotą sieną Meksikos pasienyje.

Be to, J. Bidenas pareiškė nesiekiantis eskaluoti įtampos su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu, po to, kai Maskvai buvo paskelbta sankcijų dėl virtinės susirūpinimą keliančių priežasčių.

Per tris savo darbo mėnesius J. Bidenas paskelbė sankcijų Rusijai dėl Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno apnuodijimo, įtariamo kišimosi į JAV rinkimus ir kibernetinių atakų.

Tačiau J. Bidenas, siekdamas santykių stabilumo, taip pat pasiūlė susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu kokioje nors trečiojoje šalyje, o savo trečiadienio kalboje nurodė bendradarbiavimą dėl klimato kaitos ir naujosios Strateginės ginkluotės mažinimo (START) sutarties – paskutinio tebegaliojančio branduolinių arsenalų ribojimo pakto tarp buvusių Šaltojo karo laikų priešininkių – pratęsimą.

„Aš Putinui labai aiškiai pasakiau, kad mes nesiekiame eskalacijos, tačiau jų veiksmai turi pasekmių“, – savo kreipimesi į Kongresą sakė J. Bidenas.

Remdamasis George'o W. Busho (Džordžo V. Bušo), kone prieš du dešimtmečius savo metiniame pranešime užsipuolusio „blogio ašį“, sąvokomis, J. Bidenas žadėjo diplomatiją dėl „rimtos grėsmės“, kurią kelia Irano ir Šiaurės Korėjos branduolinės programos.

„Glaudžiai bendradarbiausime su savo sąjungininkais, diplomatija ir griežtu atgrasymu spręsdami abiejų šių šalių keliamas grėsmes“, – sakė J. Bidenas.

Jungtinės Valstijos Vienoje netiesiogiai derasi su Iranu dėl sugrįžimo į Irano ir šešių pasaulio galių pasirašytą susitarimą dėl Teherano branduolinės programos apribojimo. Iš šio susitarimo, oficialiai vadinamo Bendruoju visapusišku veiksmų planu (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), JAV pasitraukė valdant D. Trumpui.

Atskirai J. Bideno administracija persvarsto politiką dėl Šiaurės Korėjos, kurios atžvilgiu D. Trumpas vykdė neįprastą asmeninę diplomatiją, apėmusią tris susitikimus su šios šalies lyderiu Kim Jong Unu (Kim Čen Unu).

Žadėdamas JAV lyderystę J. Bidenas taip pat sakė patvirtinantis JAV prioritetus ir užbaigiantis „amžiną karą“ Afganistane, iš kurio po 20 metų išvedami visi amerikiečių kariai.