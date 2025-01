Pirmosios damos prabilo be žodžių: kokias žinutes siuntė jų įvaizdžiai?

– Visą laiką labai laukiu tokių renginių, todėl, kad jie yra labai svarbus įrodymas, jog apranga nėra tik drabužis – apranga gali nešti labai svarbią žinutę, kurti istoriją, atspindėti žmogaus asmenybę, poziciją, įrodyti, kad drabužis gali būti nebylios komunikacijos įrankis.

– Kokios žinutės buvo siunčiamos per šių metų Amerikos prezidento inauguraciją? Ką išskirtumėte?

– Daugiausiai mano dėmesio, kaip ir viso pasaulio dėmesio, sulaukė pirmosios ponios galvos apdangalo pasirinkimas, būtent skrybėlės. Labai vertas atskiro aptarimo klausimas. Kas yra pirmosios ponios apranga ir įvaizdis? Tai nėra tik mados, dėvėjimo tendencijų, išmanymo ar stilizavimo meistriškumo klausimas. Tai yra tam tikra atsakomybė, ir pirmosios ponios pamatinė misija – atvirumas, ryšys, diplomatinio kontakto mezgimas, savo valstybės vertybių ir kultūrinio identiteto transliavimas.

Ir ar šiuo konkrečiu atveju ponia M. Trump gražiai rengiasi gyvenime? Tikrai, taip. Ar ji yra išskirtinio grožio moteris? Tikrai, taip. Ar galvos apdangalas pasirinktas teisingai? Mano nuomone, tikrai, ne.

– Visiems jūsų teiginiams, ką turėtų kalbėti jos apranga, skrybėlė prieštarauja. D. Trumpas bandė pabučiuoti žmoną, ir iškart skrybėlė tam sutrukdė.

– Skrybėlė yra atstumas, atsitraukimas, šaltis, kontakto nebuvimas, nes akys – pagrindinis kontakto būdas.

LNK stop kadras.

– Ar jūs esate visiškai tikra, kad toks skrybėlės pasirinkimas yra iki smulkmenų apgalvota detalė? Ar ji būtent taip ir norėjo, kad būtų paslėptos akys?

– Norėčiau tikėtis, kad ji norėjo atrodyti nepriekaištingai ir nenorėjo sukurti tokio šalto ir atstumą palaikančio įspūdžio. Bet faktas yra tas, kad toks įspūdis susidaro. Drabužis sukuria emociją visiems: tiek tiems, kurie yra garbūs svečiai to renginio, tiek visiems rinkėjams valstybės viduje, tiek stebintiems per medijas.

– Kokią žinutę neša ponios Jill Biden pasirinkta spalva?

– Jos apranga simbolizuoja brandžią eleganciją, bet turi truputį atsipalaidavimo. Gerokai lengvesnis siluetas, diržu rišamas paltas. Monochrominiai deriniai yra ypatingai dažni ir sėkmingi politikoje, kai pasirenkama viena dominuojanti spalva. Įvaizdis, kai yra viena spalva ir skirtingi aprangos elementai atkartoja tą atspalvį, dažnai kuria patikimumo, solidumo įspūdį. Nėra blaškymosi, yra konkretumas, solidumas, aiškumas.

Tad Baidenų porai norėčiau pasakyti komplimentus. Tai nėra pora, kuri yra mados ikonos pavyzdys ar kažkokio stiliaus didelio meistriškumo. Tai yra protokoliškai teisingos aprangos žmonės, kurie dar plius ir labai geba tai atskleisti brandžioje elegancijoje. Labai svarbu, koks yra žmogus ir koks yra tikslas. Ne visi turi būti mados ikonomis, bet politikoje labai svarbu yra protokolinis teisingumas.

LNK stop kadras.

– Daug kritikos ir įvairiausių komentarų sulaukė dar viena ponia – tai „Amazon“ įkūrėjo sužadėtinė Lauren Sánchez, kuri dėvėjo baltą švarkelį ir topą. Kaip jūs vertinate, ar tai teisingas pasirinkimas?

– Pirmiausia, tai vertinčiau kaip liemenėlę. Šis atvejis yra istorinio aprangos fiasko pavyzdys tokiame formalumo pasaulinio lygio renginyje. Dabar yra įvairių nuomonių apie tai, kad tai genialus marketinginis triukas, nes visas pasaulis kalba apie šią moterį. Manau, kad tai yra labiausiai nepavykęs marketinginis triukas, ta prasme, kad net ir turint didžiausius pasaulio pinigus, tokiais primityviais būdais atkreipti dėmesį yra dar labiau apmaudu.

Vertinčiau tai kaip pavyzdį, kad už pinigus, net ir didžiausius pasaulyje, negali nusipirkti skonio, reputacijos ir susivokimo, nes šou nėra viskas, ir tas dėmesys ne visada yra vertingas. Šiuo atveju tikrai nėra vertingas.

LNK stop kadras.

– O gal kaip tik iškirptė siunčia žinutę, pavyzdžiui, laisvę krūtims?

– Manau, kad labai svarbu yra galvoti apie tai, kad apranga yra visų pirma pagarbos ženklas. Pagarbos aplinkiniams, pagarbos vietai, kurioje mes esame: pavyzdžiui, ar tai darbo erdvėje, ar tai yra laisvalaikio erdvėje, ar tai yra formalus oficialus renginys, ar tai yra šventė ir taip toliau. Persipuošti lygiai taip pat yra blogai, kaip ir nepakankamai pasipuošti, o negerbti formalaus protokolinio renginio ir sąmoningai nesilaikyti nuostatų tokiuose renginiuose – bet kokiu atveju, negali būti sėkmingas dalykas.

Dėl žinutės pasitelkimo ir kažkokių simbolinių elementų ar spalvų, ar simbolinių papuošalų – tai yra labai dažna tiek politikoje, tiek antrųjų pusių aprangos pasirinkimuose. Bet kokia žinutė bebūtų, mada gali būti įrankis jai sustiprinti.

– Ar tiesa, kad ponios Melanios Trump vakarinė apranga labiau buvo sukurta laukui? Skrybėlė ir paltas atrodė geriau negu pokylyje vilkėti drabužiai.

– Vakarinės dalies metu ji atrodė geriau vien dėl to, kad matėme jos veidą, akis ir gerokai pozityvesnę nuotaiką. Proginė apranga labai gražiai išpildyta poros dermės atžvilgiu. Tarsi tas kaspinas pratęsia paties D. Trumpo smokingo liniją. Juodai baltos spalvos pasirinkimas man pasirodė įdomus dėl to, kad tai yra pamatinės spalvos mados psichologijoje. Balta simbolizuoja tyrumą, kuklumą, švarą, taiką, nuosaikumą, o juoda dažnai atspindi pasitikėjimą savimi, be reikalingo išsišokimo, drąsą, užtikrintumą. Juoda-balta nėra tik klasikinis derinys, nepavaldus laikui – tai yra pusiausvyros ir balanso įsivaizdavimas.