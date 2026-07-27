Po aštuonių TKS praleistų mėnesių JAV ir Rusijos įgula saugiai nusileido Kazachstane

NASA astronautas Chrisas Williamsas ir rusai Sergejus Kud-Sverčkovas bei Sergejus Mikajevas sugrįžo erdvėlaiviu „Sojuz MS-28“, kuris sklandžiai parašiutu nusileido numatytoje teritorijoje į pietryčius nuo Žezkazgano.
Jų 241 dienos misija orbitoje esančioje stotyje buvo pirmoji kosminė misija C. Williamsui ir S. Mikajevui bei antroji S. Kud-Sverčkovui.
Įgula sraigtasparniu bus nuskraidinta į Karagandą, kur C. Williamsas įlips į lėktuvą ir grįš į NASA Johnsono kosmoso centrą Hjustone, o S. Kud-Sverčkovas ir S. Mikajevas skris į savo mokymų bazę Žvaigždžių miestelyje šalia Maskvos.
Rusija ir JAV, kurios Šaltojo karo metais buvo aršios varžovės kosmoso lenktynėse, bendradarbiauja TKS ir kituose projektuose. Šiuos santykius aptemdė įtampa po to, kai 2022 metais Maskva pasiuntė kariuomenę į Ukrainą, tačiau Vašingtonas ir Maskva toliau dirba kartu, o JAV ir Rusijos įgulos skraido į orbitinę stotį abiejų šalių erdvėlaiviais.
Liepos 14 dieną NASA astronauto Anilo Menono ir „Roskosmos“ kosmonautų Piotro Dubrovo bei Anos Kikinos įgula atskrido į TKS aštuonių mėnesių misijai iš Rusijos nuomojamo Baikonuro kosmodromo Kazachstane.
NASA administratorius Jaredas Isaacmanas dalyvavo paleidime – tai buvo pirmasis NASA vadovo vizitas Baikonure po aštuonerių metų pertraukos.
Naujai atvykusi trijulė prisijungė prie NASA astronautų Jessicos Meir ir Jacko Hathaway, Europos kosmoso agentūros astronautės Sophie Adenot ir „Roskosmos“ kosmonauto Andrejaus Fediajevo kaip 75-osios ekspedicijos dalis.
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