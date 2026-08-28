Po CŽA vadovo vizito Maskvoje Sikorskis ragina Lenkiją spartinti pasirengimą gynybai

Lenkijos ministras taip sureagavo į JAV žiniasklaidos pranešimus, kad J. Ratcliffe'as per vizitą Maskvoje perspėjo Rusijos pareigūnus neeskaluoti įtampos su JAV sąjungininkėmis NATO, ypač Estija, Latvija ir Lietuva.
Komentuodamas pranešimus apie CŽA direktoriaus derybas su Rusijos pareigūnais, R. Sikorskis skeptiškai įvertino Maskvos patikinimus, kad ji neprovokuos NATO.
„Regis, Putino pasiuntiniai patikino CŽA direktorių, kad jis neprovokuos NATO“, – rašė Lenkijos užsienio reikalų ministras.
Jis priminė, kad Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą išvakarėse Kremlius panašiai kalbėjo ir tuometinio JAV prezidento Joe Bideno administracijai.
„Putinas patikino prezidento Bideno CŽA direktorių, kad nepuls Ukrainos“, – rašė Lenkijos užsienio reikalų ministras.
Todėl, pabrėžė R. Sikorskis, ankstesni Rusijos vadovybės pareiškimai anaiptol negali būti laikomi pakankama saugumo garantija.
„Turėtume paspartinti pasirengimą gynybai“, – ragino jis.
Lenkijos užsienio reikalų ministro pareiškimas NATO šalims diskutuojant apie galimas Rusijos keliamas grėsmes ir būtinybę stiprinti Aljanso rytinį flangą.
Kaip rašė ELTA, Kremlius ketvirtadienį atmetė JAV žiniasklaidoje iškeltas versijas dėl šią savaitę įvykusio reto JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) vadovo vizito Maskvoje tikslų.
„Dabar skelbiama daug tokių bauginančių istorijų. Žinoma, jos neturi nieko bendra su tikrove“, – pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Kaip skelbta, „The Wall Street Journal“ (WSJ) ir „CBS News“ pranešė, kad J. Ratcliffe'o kelionės tikslas buvo įtikinti Rusiją nepulti NATO narių, atsižvelgiant į JAV žvalgybos vertinimus, kad Maskva gali norėti išbandyti Aljansą. Pati CŽA atsisakė komentuoti šią kelionę.
Baltieji rūmai neatsakė į daugkartinius naujienų agentūros AFP prašymus pakomentuoti šį klausimą, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad J. Ratcliffe'o antradienio vizitas į Maskvą buvo „pusiau rutininis“, leisdamas suprasti, jog žvalgybos vadovas buvo Rusijos sostinėje aptarti karo Ukrainoje.
„Politico“ pranešė, kad J. Ratcliffe’o įspėjimas buvo susijęs su galima eskalacija, į kurią būtų įtrauktos NATO rytinio flango sąjungininkės Baltijos regione.
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