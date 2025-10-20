Po dviejų socialistų valdymo dešimtmečių Bolivijoje išrinktas centro dešinės prezidentas

Suskaičiavus 97,8 proc. balsų buvo paskelbta, kad Rodrigo Pazas surinko 54,6 proc. balsų, o jo varžovas, dešiniųjų pažiūrų buvęs laikinasis prezidentas Jorge Quiroga – 45,4 proc. balsų, pranešė Aukščiausiasis rinkimų tribunolas (TSE).
Ši žinia La Paso gatvėse buvo sutikta su džiaugsmu, muzika ir fejerverkais.
„Atėjome švęsti pergalės su didele viltimi, kad Bolivija pasuks nauja linkme“, – naujienų agentūrai AFP sakė besilinksminantis 40-metis teisininkas Julio Andrey.
R. Pazas, 58 metų buvusio prezidento sūnus, pažadėjo, kad ekonomikos reformos bus vykdomos pagal principą „kapitalizmas visiems“, numatantį decentralizaciją, mažesnius mokesčius, fiskalinę drausmę ir tolesnį socialinį aprūpinimą.
Savo pergalės kalboje R. Pazas sakė, kad Bolivija susigrąžina savo vietą tarptautinėje bendruomenėje.
Vašingtonas pasveikino R. Pazą su pergale rinkimuose, o valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad Jungtinės Valstijos „yra pasirengusios bendradarbiauti su Bolivija dėl bendrų prioritetų“.
Pareiškime jis pridūrė, kad „po du dešimtmečius trukusio netinkamo valdymo prezidento Pazo išrinkimas reiškia permainų galimybę abiem tautoms“.
R. Pazas perima šalį, kuri valdant buvusiam prezidentui Evo Moralesui staigiai pasuko kairėn: nacionalizavo energijos išteklius, nutraukė ryšius su Vašingtonu ir užmezgė partnerystes su Kinija, Rusija ir kolegomis kairiaisiais Kuboje, Venesueloje bei kitose Lotynų Amerikos šalyse.
Paskelbus rezultatus, R. Pazo kandidatas į viceprezidentus Edmandas Lara paragino po įnirtingos rinkimų kampanijos siekti vienybės ir susitaikymo.
Nors Bolivija išgyvena didžiausią per pastaruosius dešimtmečius ekonominę krizę, jis pažadėjo, kad padėtis pagerės.
„Turime užtikrinti dyzelino ir benzino tiekimą. Žmonės kenčia. Turime stabilizuoti pagrindinio maisto krepšelio kainas ir turime padaryti galą korupcijai“, – sakė jis.
Ilgos eilės prie degalų tapo Bolivijos gyvenimo būdu, trūksta pinigų, o metinė infliacija viršija 20 procentų.
Rugpjūtį vykusiame pirmajame rinkimų ture krizės išvarginti rinkėjai atmetė E. Moraleso įkurtą partiją „Judėjimas socializmo link“ (MAS).
„Labai kenčiame“
Sekmadienio rinkimai užbaigia ekonominį eksperimentą, kurio pradinį klestėjimą lėmė E. Moraleso nacionalizuoti gamtinių dujų ištekliai.
Po šio pakilimo sekė nuosmukis, valdant kadenciją baigiančiam vadovui Luisui Arce ypač trūko degalų ir užsienio valiutos.
„Tikimės, kad šalies padėtis pagerės“, – AFP sekmadienį sakė 56 metų namų šeimininkė Maria Eugenia Penaranda.
„Mes negalime sudurti galo su galu. Labai kenčiame. Per daug“, – sakė ji AFP.
Kelios vyriausybės iš eilės nepakankamai investavo į šalies angliavandenilių sektorių, kuris kadaise buvo ekonomikos pagrindas.
Gamyba sumažėjo, o Bolivija beveik išeikvojo savo dolerio atsargas, kad išlaikytų visuotinę subsidiją degalams, kurių ji taip pat nebegali sau leisti importuoti.
Kantrybė baigiasi
Vokietijos pasaulinių ir teritorinių studijų instituto (GIGA) analitikė Daniela Osorio AFP sakė, kad Bolivijos gyventojų kantrybė senka.
Ji perspėjo, kad rinkimams pasibaigus, „jei laimėtojas nesiims priemonių padėti labiausiai pažeidžiamiems žmonėms, tai gali sukelti socialinį sukilimą“.
Pasaulio banko duomenimis, R. Pazo laukia nelengva užduotis, nes jis paveldi nuosmukį patiriančią ekonomiką.
Prezidentas pažadėjo išlaikyti socialines programas ir kartu stabilizuoti ekonomiką, tačiau ekonomistai teigė, kad šie du dalykai vienu metu neįmanomi.
„Jis išlaikė labai ramų, centristinį toną (...). Jis užmezgė ryšį su žmonėmis, kurie nori permainų, bet ne radikalių pokyčių“, – apie R. Pazo pergalę AFP sakė politologė Gabriela Keseberg.
Suvienyti bus sunku
R. Pazas sekmadienį sakė, kad jo valdymo stilius bus paremtas konsensusu.
Jis negalės remtis partijos dauguma Kongrese, o tai reiškia, kad jam teks daryti nuolaidų, kad būtų priimti įstatymai.
Už Kongreso ribų naujasis prezidentas taip pat susidurs su dideliu E. Moraleso, kuris tebėra populiarus, pasipriešinimu. Pagal konstituciją E. Moralesas nebegalėjo siekti dar vienos kadencijos.
J. Quiroga sekmadienį sakė, kad jo komanda peržiūrės oficialius rezultatus, bet vis dėlto pasveikino R. Pazą su pergale.
Naujausi komentarai