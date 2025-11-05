Po įtariamo dronų pastebėjimo Briuselio oro uoste atnaujinami skrydžiai

Apie 400–500 keleivių dėl pastebėtų dronų turėjo praleisti naktį Zaventemo oro uoste, Briuselio oro uosto atstovė spaudai Ariane Goossens (Arian Gosens) informavo naujienų agentūrą AFP.
Ji teigė, kad atnaujinus skrydžius „situacija dieną vėl taps normali“.
Antradienio naktį oro eismas atsargumo sumetimais buvo sustabdytas ir antrame pagal dydį Šarlerua oro uoste, pranešė šio oro uosto operatoriai.
Už oro eismo kontrolę Belgijoje atsakinga bendrovė „Skeyes“ antradienį vakare du kartus sustabdė skrydžius – apie 20 val. vietos (21 val. Lietuvos) ir apie 22 val. vietos (23 val. Lietuvos) laiku, kai netoli Briuselio-Zaventemo ir Lježo oro uostų, įtariama, buvo pastebėti dronai.
Pastaruoju metu keliose Europos šalyse, įskaitant Vokietiją ir Daniją, įvyko visa virtinė paslaptingų incidentų su dronais, nukreiptų prieš oro uostus ir svarbias karines vietas.
Kilo įtarimų dėl galimo Rusijos dalyvavimo, karui Ukrainoje tęsiantis jau ketvirtus metus.
Savaitgalį Belgijos institucijos pranešė apie dronų veiklą virš Kleine-Brogelio karinės bazės, kurioje, kaip manoma, saugomi keli JAV branduoliniai ginklai.
Belgijos karinė žvalgyba pranešė, kad atlieka tyrimą dėl to.
Gynybos ministras Theo Franckenas (Teo Frankenas) pirmadienį atsisakė tiesiogiai įvardinti Rusiją, bet sakė, kad, atrodo, tai buvo koordinuota operacija, kurią vykdė profesionalai.
„Jie bando pasėti paniką Belgijoje. Tai yra destabilizacija“, – vietos žiniasklaidai sakė T. Franckenas.
