Po JAV pasiuntinių ir Ukrainos derybų – pirmieji komentarai

„Turėjome labai prasmingą, esminę, svarbią diskusiją, esame labai padrąsinti ir tikimės tęsti tai tiek, kiek reikės“, – po derybų tvirtino S. Witkoffas.
Tuo metu JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris sekmadienį pareiškė, kad tikisi, jog jo pirmoji kelionė į Ukrainą derybų dėl karo su Rusija pabaigos atneš naujų būdų siekti taikos.
„Tikėkimės, kad ši kelionė atneš naujų būdų judėti į priekį. Manau, kad per šią kelionę daug ko išmokome“, – po derybų su V. Zelenskiu sakė J. Kushneris.
Tikėkimės, kad ši kelionė atneš naujų būdų judėti į priekį.
Kaip jau rašė ELTA, JAV pasiuntiniai J. Kushneris ir S. Witkoffas sekmadienį pradėjo derybas su V. Zelenskiu dėl karo su Rusija pabaigos. Tai pirmasis jų vizitas Kyjive, rengiamas praėjus dienai po to, kai jie Kremliuje susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
S. Witkoffas ir J. Kushneris tikisi atgaivinti derybas, kuriomis siekiama užbaigti didžiausią karą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas pareiškime naujienų agentūrai AFP nurodė, kad Maskvoje jie „aptarė realius planus, kurie bus paskelbti artimiausiomis savaitėmis“.
D. Trumpas sakė, kad jo pasiuntiniai veža „pasiūlymą“, kaip nutraukti karo veiksmus.
„Turime idėją taikai pasiekti“, – pareiškė jis, nepateikdamas išsamesnės informacijos.