Po kritikos imasi veiksmų dėl vaikų apsaugos

„Ši sistema naudoja dirbtinį intelektą, kad automatiškai atpažintų ir blokuotų smurtinius, seksualinius ar rizikingą elgesį skatinančius įrašus. Tai yra geras žingsnis, tačiau svarbu, kad sistema būtų nuolat stebima, nes vaikų saugumas priklauso ne tik nuo algoritmo – jis taip pat priklauso nuo vartotojų ir tėvų atsakomybės. Šis pokytis galėtų padėti paaugliams rečiau susidurti su žalingu turiniu, bet taip pat sumažintų socialinių tinklų kuriamą spaudimą“, – šnekėjo kibernetinio saugumo ekspertas Tomislavas Vazdaras.
Kaip nauji apribojimai paveiks vaikus, psichologai gali tik spėlioti.
„Didžiausias iššūkis auklėjant vaikus – rasti pusiausvyrą tarp ribų nustatymo ir vaiko norų bei poreikių tenkinimo. Tai iš tiesų yra kasdienė kova, kurią tėvai turi įvertinti – kada ką nors leisti, kada ne, kokiu mastu kas nors yra gerai, o kada – ne. Tai yra labai individualu“, – teigė psichologė Marija Crnković.
Tėvų nuomonės išsiskiria – vieni mano, kad nauja sistema palengvins priežiūrą, o kiti baiminasi, kad jų vaikai ras būdų, kaip ją apeiti.
„Manau, kad tai išeis į naudą. Be jokios kontrolės vaikai susiduria su visokiomis problemomis. Manau, kad šis draudimas gali atnešti tik naudos vaikams – leis tėvams viską valdyti“, – sakė pašnekovas.
„Tai užmaskuos problemas, bet jų neišspręs. Tik tada, kai socialiniai tinklai pradės mokėti už žalą, kurią padaro, galbūt jie imsis ko nors rimtesnio“, – pabrėžė kitas pašnekovas.
Mokytojai sako, kad būtina riboti ir laiką, kurį paaugliai praleidžia naršydami socialiniuose tinkluose.
„Mokykloje iš tiesų daug dirbame su vaikais. Daug su jais kalbamės. Tačiau, deja, nei mes, nei tėvai negalime kontroliuoti, kokį turinį vaikai pasiekia socialiniuose tinkluose savo laisvalaikiu“, – nurodė mokytoja Ana Ribaric Gruber.
Bendrovė „Meta“ nuo kitų metų bandys apriboti ir paauglių pokalbius su dirbtiniu intelektu.
