Po pavojaus signalo sustabdytas didžiausios pasaulyje AE paleidimas

Pranešime nurodoma, kad reaktorius išliko stabilus.
„Stebėjimo sistemos įspėjimas (...) nuskambėjo reaktoriaus paleidimo procedūrų metu, ir operacijos šiuo metu yra sustabdytos“, – naujienų agentūrai AFP sakė operatorės „Tokyo Electric Power“ (TEPCO) atstovas Takashi Kobayashi.
Reaktorius „yra stabilus, išorėje nėra radioaktyvaus poveikio“, sakė jis ir pridūrė, kad operatorė tiria incidento priežastis ir negali pasakyti, kada operacijos bus atnaujintos.
Didžiausia pasaulyje atominė elektrinė, nepaisant gyventojų susirūpinimo saugumu, turėjo būti paleista pirmą kartą nuo 2011 metų Fukušimos katastrofos. Procedūros buvo pradėtos vėlai trečiadienį.
Niigatos prefektūros, kur stovi Kašivadzakio-Karivos atominė elektrinė (AE), gubernatorius praėjusį mėnesį pritarė jos darbo atnaujinimui, nors visuomenė šiuo klausimu tebėra smarkiai susiskaldžiusi.
Rugsėjį atliktos apklausos duomenimis, apie 60 proc. gyventojų nepritaria AE darbo atnaujinimui, o 37 proc. šią idėją palaiko.
Kašivadzakio-Karivos AE pagal potencialų pajėgumą yra didžiausia pasaulyje, nors trečiadienį buvo paleidžiamas tik vienas iš septynių jos reaktorių.
Jėgainė buvo išjungta Japonijai nusprendus nebenaudoti branduolinės energijos po 2011 metų avarijos, kai dėl milžiniško žemės drebėjimo ir cunamio išsilydė trys Fukušimos atominės elektrinės reaktoriai.
Tačiau didelių gamtinių išteklių neturinti šalis dabar nori atgaivinti atominę energiją, kad sumažintų savo didelę priklausomybę nuo iškastinio kuro, iki 2050 metų pasiektų neutralumą anglies dioksido atžvilgiu ir patenkintų didėjančius dirbtinio intelekto energijos poreikius.
Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi išreiškė paramą šiam energijos šaltiniui.
Po Fukušimos avarijos 14 reaktorių, daugiausia vakariniuose ir pietiniuose regionuose, vėl pradėjo veikti pagal griežtus saugos standartus. Sausio vidurio duomenimis, veikė 13 reaktorių.
Kašivadzakio-Karivos AE turi tapti pirmąja darbą nuo 2011 metų atnaujinančia TEPCO valdoma jėgaine. TEPCO taip pat valdo nukentėjusią Fukušimos „Daiichi“ AE.
