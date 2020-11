Po pergalės J. Bidenas pažadėjo vienyti Ameriką: metas šaliai sveikti

Išrinktoji JAV viceprezidentė paskelbė „naują dieną Amerikai“

Išrinktoji JAV viceprezidentė Kamala Harris (Kamala Haris) šeštadienį vakare pareiškė, kad rinkėjai atnešė „naują dieną Amerikai“, pradėdama pergalės kalbą po pergalės rinkimuose kartu su išrinktuoju prezidentu Joe Bidenu (Džo Baidenas).

K. Harris, iki šiol aukščiausią postą per JAV istoriją užėmusi moteris, kalbėjo iš tribūnos Vilmingtono mieste Delavero valstijoje, vilkėdama baltą kostiumėlį, tokiu būdu atiduodama pagarbą sufražisčių judėjimui, skambant juodaodės atlikėjos Mary J. Blige (Meri Dž. Blaidž) dainai.

„Kai pati mūsų demokratija buvo įrašyta į balsalapį per šiuos rinkimus, kai sprendėsi pačios Amerikos sielos likimas ir pasaulis stebėjo – jūs atnešėte naują dieną Amerikai“, – pabrėžė K. Harris, išprovokuodama žiūrovų, kurių daugelis buvo suvažiavę savo automobiliais, šūksnius.

Scanpix nuotr.

„Galbūt esu pirmoji moteris šiame poste, bet nebūsiu paskutinioji“, – pridūrė ji, kalbėdama prieš pasisakant J. Bidenui.

„Kiekviena maža mergaitė, žiūrėdama tai šį vakarą, mato, kad tai yra galimybių šalis“, – sakė išrinktoji viceprezidentė.

Po išrinktosios viceprezidentės K. įžanginės kalbos J. Bidenas įbėgo į lauke įrengtą sceną Vilmingtono mieste Delavero valstijoje, kur jis gyvena, skambant Bruce'o Springsteeno (Briuso Springstino) dainai „We Take Care of Our Own“ („Mes rūpinamės saviškiais“).

Jis pasiuntė vilties ir susitaikymo žinią džiūgaujančių savo šalininkų miniai ir dešimtims milijonų televizijos žiūrovų.

„Bičiuliai, šios šalies žmonės pasisakė. Jie suteikė mums aiškią pergalę, įtikinamą pergalę“, – sakė švytintis J. Bidenas.

Siekiau šio posto, kad atkurčiau Amerikos sielą, atkurti šios valstybės stuburą – viduriniąją klasę – ir padaryti Ameriką vėl gerbiamą pasaulyje.

Pergalės kalba buvo sakoma po itin įtemptos rinkimų kampanijos, vykusios siaučiant koronaviruso pandemijai. Tačiau užuot mėgavęsis triumfu, J. Bidenas savo kalboje labiau susitelkė į pastangas pakeisti nusistatymą šalyje, kurios visuomenė, kaip parodė balsavimas, pasidalijusi į apylyges demokratų ir respublikonų šalininkų stovyklas.

„Dabar Amerikoje metas sveikti, – pabrėžė jis, – Pažadu būti prezidentas, kuris siekia ne skaldyti, o vienyti.“

Šis J. Bideno pažadas akivaizdžiai skyrėsi nuo D. Trumpo poliarizuojančios politikos per ketverius jo kadencijos metus.

J. Bidenas pripažino esant nesutarimų su D. Trumpo rėmėjais, bet kalbėdamas apie juos pareiškė: „Jie nėra mūsų priešai. Jie yra amerikiečiai.“

„Tegul ši demonizavimo era Amerikoje pradeda baigtis čia ir dabar, – pridūrė J. Bidenas. – Siekiau šio posto, kad atkurčiau Amerikos sielą, atkurti šios valstybės stuburą – viduriniąją klasę – ir padaryti Ameriką vėl gerbiamą pasaulyje.“

„Suteikime vieni kitiems šansą“, – ragino jis ir paragino šalį „sumažinti temperatūrą“

Buvęs Baracko Obamos (Barako Obamos) viceprezidentas taip pat atkreipė dėmesį į problemas, patiriamas afroamerikiečių ir kitų JAV etninių grupių, padėjusių išrinkti jį Demokratų partijos kandidatu, kad jis galėtų mesti iššūkį D. Trumpui.

„Šį vakarą visas pasaulis stebi Ameriką, ir tikiu, kad mūsų geriausia Amerika yra švyturys pasauliui“, – pabrėžė jis.

Scanpix nuotr.

J. Bidenas taip pat užsiminė apie laukiančius iššūkius – daugiau kaip 237 tūkst. amerikiečių gyvybių nusinešusią koronaviruso pandemiją ir D. Trumpo padriko vadovavimo padarinius. Jis pažadėjo, kad jau ateinantį pirmadienį paskirsiantis grupę iškilių mokslininkų, kuriems bus pavesta parengti kovos su koronaviruso pandemija planą.

„Pirmadienį paskirsiu grupę vedančiųjų mokslininkų ir ekspertų kaip pareinamojo laikotarpio patarėjus, kad [jie] padėtų padaryti Bideno ir Harris planą konkrečiu brėžiniu, pradėsiančiu [veikti] 2021 metų sausio 20 dieną“, kai įvyks jų inauguracija, išrinktasis prezidentas sakė savo šalininkams.

J. Bidenas, kuriam vėliau šį mėnesį sukaks 78-eri, ateinančių metų sausio 20-ąją taps vyriausiu žmogumi, kada nors tapusiu JAV prezidentu.