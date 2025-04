Po pusmečio misijos kosmose į Žemę grįžo trys Kinijos taikonautai

Anot duomenų, visi taikonautai jaučiasi gerai. Iš tikrųjų trijulė turėjo sugrįžti jau antradienį, tačiau dėl prastų oro sąlygų nusileidimo zonoje Vidinėje Mongolijoje grįžimas buvo atidėtas.

Prieš tai minėtus taikonautus Kinijos kosminėje stotyje „Tiangong“ pakeitė „Shenzhou 20“ misijos dalyviai. Ir naujoji komanda – Chen Dong, Chen Zhongrui bei Wang Jie –kosmose dirbs apie pusmetį.

Be kita ko, planuojami moksliniai eksperimentai. Pavyzdžiui, kosmonautai tyrinės gyvenimo kosmose poveikį mažoms žuvims ir kirmėlėms. Tikimasi, kad gauti rezultatai leis spręsti žmonių sveikatos problemas kosmose. Be to, taikonautų laukia išėjimas į atvirą kosmosą, bus instaliuota apsaugos nuo kosmoso šiukšlių sistema bei kita įranga.

Stotis „Tiangong“ nuo 2021 m. yra nuolat gyvenama. Ji yra pagrindinis ambicingos Pekino kosmoso programos elementas. Kinijos kosmoso programa yra trečioji, iškėlusi žmones į orbitą, be to, nuleidusi Marse ir Mėnulyje robotizuotus marsaeigius. Šalis siekia prilygti dviem didžiausioms pasaulio kosmoso galybėms – JAV ir Rusijai.