Po Trumpo ir Putino susitarimo dėl dyzelino – partnerių kritika

„Vokietijos vyriausybė tvirtai laikosi sprendimų dėl sankcijų Rusijai ir kartu su partneriais Europoje rengia naujas sankcijas. Parama Ukrainai jos gynybinėje kovoje išlieka nepalaužiama“, – sakė Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo atstovas spaudai Stefanas Kornelius.
Jam antrino ekonomikos ministrės Katherinos Reiche atstovė spaudai, Berlyne pareiškusi, kad „Vokietija besąlygiškai laikosi sankcijų paketų“.
Europos Sąjunga (ES) įvedė sankcijas rusiškai naftai ir naftos produktams, reaguodama į Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą. Atstovė spaudai pažymėjo, kad Vokietija iš Rusijos nebeimportuoja naftos ir naftos produktų.
„Mūsų tiekimo šaltiniai yra diversifikuoti, esame nepriklausomi nuo rusiškos naftos“, – sakė ji ir pridūrė, kad nuo tada tiekimo saugumas buvo užtikrintas.
Po penktadienį įvykusio pokalbio telefonu su V. Putinu D. Trumpas paskelbė apie susitarimą, pagal kurį Rusija JAV ir pasaulinei rinkai patieks šimtus tūkstančių tonų dyzelino. Vašingtonas planuoja laikinai sušvelninti sankcijas rusiškam dyzelinui, kad būtų galima įgyvendinti šį susitarimą. Kremlius susitarimą patvirtino.
Artėjant kitą mėnesį vyksiantiems JAV Kongreso kadencijos vidurio rinkimams, D. Trumpas patiria vis didesnį spaudimą šalies viduje dėl kylančių degalų kainų. Tačiau analitikų teigimu, rusiško dyzelino tiekimas veikiausiai neturės didelės įtakos degalų kainoms, kurios smarkiai pakilo vasario pabaigoje prasidėjus JAV ir Izraelio karui su Iranu.
Teigia, kad su susitarimu susipažinta
„Vokietijos vyriausybė užfiksavo JAV sprendimą dėl rusiško dyzelino tiekimo“, – sakė S. Kornelius, panašiai kalbėjo ir K. Reiche atstovė spaudai.
Vis dėlto Vokietijos ir jos partnerių Europoje pozicija dėl sankcijų nesikeičia, pabrėžė jis.
„Diplomatinės pastangos rasti taikų sprendimą tęsiamos“, – pridūrė S. Kornelius.
Spalio pradžioje F. Merzas ir K. Reiche kartu su gynybos ir energetikos sektorių įmonių vadovais lankėsi Ukrainos sostinėje Kyjive, kurį Rusija atakuoja beveik be perstojo.
Suomijos premjero kritika
Suomijos ministras pirmininkas Petteris Orpo sukritikavo JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitarimą dėl rusiško dyzelino tiekimo, pavadindamas jį „siaubingu nusivylimu“, pranešė Suomijos visuomeninis transliuotojas „Yle“.
Kartu P. Orpo pabrėžė, kad sutartas tiekti dyzelino kiekis sudaro tik nedidelę JAV suvartojamo dyzelino dalį. Pasak jo, kol kas neaišku, ar visą numatytą kiekį pavyks pristatyti.
Suomijos premjeras teigė nemanantis, kad šis susitarimas turės reikšmingos įtakos Jungtinėms Valstijoms ar pasaulinei rinkai.
Jis pridūrė, kad Europa turėtų imtis ryžtingesnių veiksmų ir įvesti papildomas sankcijas Rusijai.
Kaip pranešta anksčiau, spalio 9 d. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad, Jungtinėms Valstijoms leidus, Rusija nedelsdama patieks pasaulinei rinkai 300 tūkst. tonų dyzelino.
D. Trumpo teigimu, lapkritį bus patiekta dar 500 tūkst. tonų, o vėliau – dar 1 mln. tonų dyzelino. Rusija taip pat įsipareigojo vėliau pateikti rinkai dar 3 mln. tonų šių degalų.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad dovanos V. Putinui taikos neatneš.