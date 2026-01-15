Po Trumpo komentarų apie Iraną nukrito naftos kainos

D. Trumpui pareiškus, kad jam buvo pranešta, jog protestuotojų žudynės Irane liovėsi, naftos „West Texas Intermediate“ kaina nukrito 3,0 proc. iki 60,16 JAV dolerių už barelį, o žaliavinės naftos „Brent“ kaina sumažėjo 2,93 proc. iki 64,57 JAV dolerių.
Po tokio netikėto Baltuosiuose rūmuose padaryto pareiškimo D. Trumpas, kalbėdamas apie grasinimus imtis karinių veiksmų, pridūrė, kad „stebės ir pažiūrės“, kaip įvykiai klostysis toliau.
„Jie sakė, kad žudynės liovėsi ir egzekucijos nevyks – šiandien turėjo būti daug egzekucijų, bet jos nevyks – ir mes tai išsiaiškinsime“, – sakė jis.
D. Trumpas pastarosiomis dienomis ne kartą kalbėjo apie tai, kad ateis į pagalbą Irano žmonėms, reaguodamas į šalies valdžios vykdomas represijas slopinant protestus, žmogaus teisių organizacijų teigimu nusinešusias mažiausiai 3 428 žmonių gyvybes.
Nerimaujant, kad dėl tokios padėties gali sumažėti žaliavinės naftos tiekimo apimtys, trečiadienį naftos kainos paliko apie 1,5 proc.
„Naftos kainos nukrito... JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Iranas susilaikys nuo tolesnių protestuotojų žudymo, ir dėl to sumažėjus nuogąstavimams dėl artėjančio tiekimo šoko energijos rinkose“, – sakė Kyle Rodda iš bendrovės „Capital.com“.
Irane išgaunama trys procentai pasaulio naftos, šią savaitę pažymėjo finansų grupės MUFG analitikas Michaelas Wanas.
M. Wanas ketvirtadienį sakė, kad naujausi D. Trumpo komentarai „pasirodė tuo metu, kai Jungtinės Valstijos perkėlė dalį Katare ir kitose Amerikos bazėse dislokuotų kariškių toliau nuo besitęsiančios geopolitinės įtampos ir galimų Irano grasinimų jas atakuoti“.
(be temos)