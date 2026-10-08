 Po vaikų žūčių – Zelenskio įniršis: tam tikri suaugusieji netrukus sulauks atsako

Po vaikų žūčių – Zelenskio įniršis: tam tikri suaugusieji netrukus sulauks atsako

2026-10-08 23:15
Jūras Barauskas (UKRINFORM)

Ukraina nesitaikys į Rusijos vaikus, kaip tai daro Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino nusikalstamas režimas, tačiau tam tikri suaugusieji netrukus sulauks atsako, ketvirtadienį bendraudamas su žurnalistais pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

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<span>Po vaikų žūčių – Zelenskio įniršis: tam tikri suaugusieji netrukus sulauks atsako</span>
Po vaikų žūčių – Zelenskio įniršis: tam tikri suaugusieji netrukus sulauks atsako / Asociatyvi magnific nuotr.

„Šiandien buvau Prylukuose. Tai siaubinga tragedija. Jie nužudė 22 žmones ir sužeidė 54, tarp žuvusiųjų – penki vaikai. Tai tiesiog tragedija, siaubinga tragedija, be to, jie sužeidė dar septynis vaikus. O šiandien Kramatorske buvo surengta siaubinga ataka, per kurią žuvo dešimtys žmonių“, – sakė V. Zelenskis.

Jis nurodė kalbėjęsis su laikinai Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) vadovo pareigas einančiu generolu majoru Oleksandru Pokladu.

„Pasakysiu atvirai: Ukraina tikrai nesitaiko į vaikus. Mes to nedarome ir niekada nedarysime. Tačiau tam tikri suaugusieji netrukus sulauks atsako. Daugiau jokios informacijos“, – pareiškė V. Zelenskis.

Kaip pranešta, po spalio 7 d. Rusijos surengto raketų smūgio Prylukams jau baigti griuvėsių ir sugriuvusių konstrukcijų valymo darbai. Per ataką žuvo 22 žmonės, penki iš jų – vaikai.

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