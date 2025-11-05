Pokrovske tebėra 1,2 tūkst. civilių, kurių dėl saugumo situacijos evakuoti neįmanoma

Apie tai per internetu vykusią spaudos konferenciją pranešė Donecko srities valstybinės administracijos Civilinės saugos, mobilizacijos ir gynybos departamento vadovas Dmytro Petlinas.
„Remiantis vietos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, Pokrovsko bendruomenėje šiuo metu yra 1,8 tūkst. žmonių, o pačiame Pokrovsko mieste – 1,2 tūkst. civilių“, – sakė D. Petlinas.
Jis pažymėjo, kad dėl sudėtingos saugumo situacijos evakuoti žmones iš šios bendruomenės yra praktiškai neįmanoma ir kad Pokrovske „situacija yra daug blogesnė nei Kostiantynivkoje“.
Kaip pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, trečiadienį, lapkričio 5 d., 8 val. ryte Ukrainos gynybos pajėgos Šakove, Nove Šakove, Červonij Lymane, Myrnohrade, Novoeekonomične, Rodynske, Lysivkoje, Novopavlivkoje, Pokrovske, Zvirove, Udačne, Molodetske, Novomykolajivkoje, Novoukrainkoje ir Dačne sustabdė 52 Rusijos kariuomenės puolimo operacijas.