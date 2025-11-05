 Pokrovske tebėra 1,2 tūkst. civilių, kurių dėl saugumo situacijos evakuoti neįmanoma

Pokrovske tebėra 1,2 tūkst. civilių, kurių dėl saugumo situacijos evakuoti neįmanoma

2025-11-05 23:59
Jūras Barauskas (ELTA)

 Šiuo metu Donecko srities Pokrovsko mieste yra likę 1,2 tūkst. civilių gyventojų, kurių dėl sudėtingos saugumo padėties evakuoti iš šios bendruomenės yra praktiškai neįmanoma.

Pokrovske tebėra 1,2 tūkst. civilių, kurių dėl saugumo situacijos evakuoti neįmanoma
Pokrovske tebėra 1,2 tūkst. civilių, kurių dėl saugumo situacijos evakuoti neįmanoma / Scanpix nuotr.

Apie tai per internetu vykusią spaudos konferenciją pranešė Donecko srities valstybinės administracijos Civilinės saugos, mobilizacijos ir gynybos departamento vadovas Dmytro Petlinas.

„Remiantis vietos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, Pokrovsko bendruomenėje šiuo metu yra 1,8 tūkst. žmonių, o pačiame Pokrovsko mieste – 1,2 tūkst. civilių“, – sakė D. Petlinas.

Jis pažymėjo, kad dėl sudėtingos saugumo situacijos evakuoti žmones iš šios bendruomenės yra praktiškai neįmanoma ir kad Pokrovske „situacija yra daug blogesnė nei Kostiantynivkoje“.

Kaip pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, trečiadienį, lapkričio 5 d., 8 val. ryte Ukrainos gynybos pajėgos Šakove, Nove Šakove, Červonij Lymane, Myrnohrade, Novoeekonomične, Rodynske, Lysivkoje, Novopavlivkoje, Pokrovske, Zvirove, Udačne, Molodetske, Novomykolajivkoje, Novoukrainkoje ir Dačne sustabdė 52 Rusijos kariuomenės puolimo operacijas.

 

 

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Pokrovskas
civiliai gyventojai

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų