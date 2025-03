Popiežiui – tango po ligoninės langais

„Prisimenu savo susitikimą su popiežiumi Pranciškumi. Priėjau prie jo ir paklausiau, Šventasis Tėve, ar galiu jus apkabinti tango? O jis atsakė, kaip norėčiau su jumis pašokti tango. Tą akimirką man atrodė, kad mirsiu. Nuostabus jausmas žinoti, kad jis – argentinietis ir tango myli taip pat, kaip mes. Tai tikrai ypatinga. Manau, kad jis nusipelnė pajusti mūsų energiją“, – kalbėjo tango šokėja Daiana Guspero.

88-erių argentinietis popiežius nuo seno garsėjo meile tango. Jaunystėje, dar prieš pasirinkdamas kunigo kelią, jis mokėsi šio šokio.

„Prieš daugelį metų man teko vaidinti Šventąjį Pranciškų teatre, kaip tik tuo metu, kai jis buvo išrinktas popiežiumi. Prisimenu ištrauką iš Mato evangelijos, kur sakoma, kad neturėtume nerimauti dėl to, ką valgysime ar kuo apsirengsime rytoj, bet pasitikėti ir tikėti, kad viskas klostysis teisinga linkme. Dažnai per daug nerimaujame dėl to, ko neturime, užuot labiau džiaugęsi dabartimi. Turime gyventi kiekvieną dieną su viltimi ir tikėjimu, kad viskas susidėlios į geriausią įmanomą scenarijų – aukščiausio gėrio link“, – sakė tango šokėjas Massimiliano Varrese.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Vatikanas išplatino pirmąją popiežiaus nuotrauką iš ligoninės. Pranešama, kad jis koplyčioje aukojo mišias. Nuotraukoje Šventasis Tėvas sėdi neįgaliojo vežimėlyje, nedėvi jokio galvos apdangalo, o ant jo pečių – violetinės spalvos stula. Popiežius pranešė, kad jaučiasi silpnas ir išgyvena išbandymų laiką. Jis dėkojo visiems už maldas.

Tikintieji Vatikane ir toliau meldžiasi už popiežiaus sveikatą. Jau penktą sekmadienį iš eilės jis negalėjo asmeniškai sukalbėti „Viešpaties angelo“ maldos, kurią paprastai sako minioms, susirinkusioms Šv. Petro aikštėje po mišių.

Vatikanas informavo, kad popiežiaus Pranciškaus būklė stabilizavosi ir toliau gerėja. Nepaisant to, jis dar turės likti ligoninėje, kur jam atliekamos įvairios terapijos.