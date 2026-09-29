Popiežius: dirbtinio intelekto keliamą grėsmę reikia vertinti rimtai

Savo plačiuose komentaruose pontifikas taip pat pripažino, kad Katalikų bažnyčios dalys kartais elgėsi „piktnaudžiaujančiai“, tačiau pabrėžė, kad lytinio išnaudojimo Bažnyčioje nevadintų „sisteminiu“.
„Jei kas nors paklaustų, ar esu panikos būsenoje? Ne, nesu. Naktimis miegu ramiai“, – sakė jis žurnalistams per spaudos konferenciją lėktuve, grįžtančiame iš vizito Prancūzijoje, komentuodamas nuogąstavimus dėl dirbtinio intelekto.
Jis taip pat apgynė savo nepritarimą eutanazijai, teigdamas, kad tai nėra politinė, o moralinė pozicija.
Paklaustas, ar savo komentarais apie numarinimą su pagalba vizito metu neperžengė bažnyčios ir valstybės atskyrimo ribos, jis atsakė: „Aš jos neperžengiau“.
Prancūzijos parlamentas šiais metais priėmė įstatymą, leidžiantį eutanaziją tam tikrais atvejais.
1,4 mlrd. pasaulio katalikų lyderis grįžo į Vatikaną po keturių dienų kelionės, kurios metu jį pasitiko minios žmonių.
Šis vizitas vyksta likus septyniems mėnesiams iki Prancūzijos rinkėjų balsavimo, kuriame bus renkamas prezidento Emmanuelio Macrono (Emmaniuelio Makrono) įpėdinis, o euroskeptiška, prieš imigraciją nusistačiusi kraštutinė dešinė siekia valdžios.
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