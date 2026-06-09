Popiežius dvasininkų išnaudojimo aukoms: Bažnyčia darys daugiau, kad pasikeistų

1,4 mlrd. pasaulio katalikų lyderis valandą praleido su šešiomis dvasininkų seksualinio smurto aukomis trečiąją valstybinio vizito Ispanijoje dieną.
Dvasininkų lytinio smurto klausimas Ispanijoje iškyla nuolat.
Kiekviena auka papasakojo apie „skaudžią asmeninę patirtį“ ir pateikė pasiūlymų, „kaip padaryti Bažnyčios atsaką į tokius tragiškus atvejus veiksmingesnį“, sakoma Vatikano pranešime.
Leonas XIV patikino juos dėl savo įsipareigojimo užtikrinti, kad jų pasiūlymai „taptų pagrindu papildomoms pastangoms, jog Bažnyčia tikrai galėtų būti saugi ir dvasiškai sveika vieta“.
Anksčiau pirmadienį Leonas XIV Ispanijos vyskupų susirinkime sakė, kad susidūrusi su šia rykšte Bažnyčia turėtų reaguoti „išklausymu, tiesa, teisingumu, žalos atlyginimu ir vis ryžtingesniu įsipareigojimu prevencijai bei rūpestingumo kultūrai“.
Prieš susitikimą Vatikano ambasadoje Madride kai kurių nukentėjusių asmenų grupių atstovai skundėsi, kad buvo atskirti.
„Esame nusivylę, kad popiežius, užuot išklausęs pakankamai didelį ir tvirtą aukų atstovavimą, mieliau palieka mus nuošalyje“, – naujienų agentūrai AFP prie ambasados sakė asociacijos „Infancia Robada“ („Pavogta vaikystė“) atstovas Juanas Cuatrecasas.
Remiantis 2023 metų Ispanijos nacionalinio ombudsmeno ataskaita, nuo 1940 metų Ispanijoje dvasininkų seksualinį smurtą patyrė apie 200 tūkst. nepilnamečių.
Ministro pirmininko Pedro Sanchezo vyriausybė ir Katalikų Bažnyčia Ispanijoje kovo mėnesį pasirašė susitarimą dėl kompensacijų aukoms po daugelį metų trukusio Bažnyčios hierarchijos santūrumo ir neskaidrumo.
70-metis Leonas XIV šeštadienį sakė, kad seksualinio smurto skandalas Bažnyčiai „vis dar yra atvira žaizda“.
Beprecedentė kalba
JAV gimęs popiežius pirmadienį pradėjo beprecedente kalba Ispanijos parlamente, kuri sulaukė ilgų ovacijų.
Jis paragino pasaulį reaguoti į „tragišką migracijos dramą“ ir sakė, kad migrantams turėtų būti suteiktas „pagarbus priėmimas ir realios integracijos galimybės“.
Priešingai nei daugelis jo sąjungininkų Europoje, P. Sanchezas vykdo gana liberalią imigracijos politiką.
Tačiau vyriausybė patiria spaudimą šiuo klausimu iš pagrindinės konservatyvios Liaudies partijos ir kraštutinių dešiniųjų „Vox“, kuri dabar yra trečia pagal dydį Ispanijos politinė jėga.
Į popiežiaus septynių dienų vizitą bus įtraukta kelionė į Kanarų salas, kur jis pagerbs tūkstančius migrantų, praradusius gyvybes jūroje per pavojingas keliones iš Afrikos.
Atlanto vandenyno salynas tapo vienu pagrindinių neteisėtų migrantų atvykimo į Europą taškų.
Popiežius, kurį, kaip ir P. Sanchezą, JAV prezidentas Donaldas Trumpas griežtai kritikavo dėl jo antikarinių pažiūrų, taip pat ragino kantriai kalbėtis, o ne konfliktuoti ir persiginkluoti.
„Ginklai gali įvesti laikiną tylą, bet jie niekada negali sukurti tikros ir ilgalaikės taikos“, – sakė jis praėjus kelioms valandoms po to, kai Izraelio ir Irano susišaudymas sukėlė grėsmę trapioms paliauboms.
Galiausiai jis paragino įstatymų leidėjus ginti gyvybę „nuo pastojimo iki natūralios pabaigos“ šalyje, kurios kairiojo sparno vyriausybė įteisino eutanaziją griežtomis sąlygomis ir nori įtraukti į konstituciją teisę į abortą.
Futbolo skanduotės
Leonas XIV savo pirmadienio tvarkaraštį baigė susitikimu su vyskupijos bendruomene Madrido „Real“ stadione „Bernabeu“.
Apie 80 tūkst. žmonių susirinko į šią legendinę vietą, dainuodami futbolo skanduotes ir mojuodami Ispanijos, Vatikano ir Lotynų Amerikos šalių vėliavomis.
Popiežius pajuokavo, kad Katalikų Bažnyčia Madride „įmušė tikrai įspūdingą įvartį“ organizuodama renginį – tai sukėlė audringus plojimus stadione.
Antradienį popiežius keliaus į Barseloną, kur trečiadienį palaimins naująjį garsiosios Šventosios Šeimos bazilikos bokštą.
Vizitas baigsis penktadienį Kanarų salose, kur prie popiežiaus prisijungs P. Sanchezas.
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