Popiežius Leonas XIV susitiko su Venesuelos opozicijos lydere Machado

M. C. Machado šiuo metu keliauja po Europą. Gruodį po 11 mėnesių slapstymosi Venesueloje ji vėl pasirodė viešumoje ir Norvegijoje atsiėmė Nobelio taikos premiją.
Po JAV kariuomenės žaibiško reido, per kurį sausio 3 d. Karakase buvo suimtas Venesuelos autoritarinis lyderis Nicolás Maduro, popiežius paragino gerbti Venesuelos suverenitetą ir sakė, kad „brangių Venesuelos žmonių interesai turi būti svarbesni už visas kitas aplinkybes“.
Pirmasis popiežius iš JAV taip pat sakė, kad su „dideliu susirūpinimu“ stebi įvykius šioje Pietų Amerikos šalyje.
M. C. Machado, kurią daugelis šalininkų laiko pagrindine politinių pokyčių Venesueloje viltimi, gyrė JAV prezidentą Donaldą Trumpą už karinę intervenciją, nepaisant kaltinimų, kad jis pažeidė tarptautinę teisę.
Po N. Maduro arešto D. Trumpas išreiškė skepticizmą dėl M. C. Machado tinkamumo tapti įpėdine, sakydamas, kad ji Venesueloje neturi reikiamos „paramos“ ar „pagarbos“ valdyti šią šalį.
Tačiau neseniai jis pareiškė, kad gali įvykti susitikimas su ja. Praėjusios savaitės pabaigoje D. Trumpas sakė „Fox News“ girdėjęs, kad M. C. Machado kažkuriuo metu šią savaitę atvyks į JAV ir kad jis tikisi „su ja pasisveikinti“.
