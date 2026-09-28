Popiežius Leonas XIV: valstybių santykiai tampa vis mažiau civilizuoti

Kalbėdamas netoli Vokietijos sienos esančiame Meco mieste, kur baigė keturių dienų vizitą Prancūzijoje, pirmasis popiežiumi tapęs amerikietis taip pat pabrėžė kompromiso ir kantrybės svarbą siekiant užbaigti karą Europoje.
„Žmonių ir valstybių santykiai tampa vis mažiau civilizuoti. Duoto žodžio laikymasis nebelaikomas vertybe. Užuot tai darę, žmonės didžiuojasi melu ir apgaule“, – kalboje, kurios klausėsi ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, sakė 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovas.
„Europa gali padėti suardyti šį užburtą ratą, remdamasi pagarba kitiems, kurią išmoko puoselėti ir saugoti“, – baigdamas pirmąjį oficialų popiežiaus vizitą Prancūzijoje per beveik du dešimtmečius sakė Leonas XIV.
Leonas XIV Europą laiko atsvara didžiosioms pasaulio galybėms ir anksčiau yra raginęs Europos Sąjungą (ES) įveikti nesutarimus bei iš naujo atrasti vienybę siekiant taikos Ukrainoje ir už jos ribų.
Popiežius taip pat paragino parodyti drąsą derybose ir siekti kompromiso, kad būtų užbaigtas karas Europoje, šiais žodžiais užsimindamas apie jau penktus metus vykstantį Rusijos karą prieš Ukrainą.
„Šiandien, deja, karas sugrįžo net į Europą – tai naujos beprasmės skerdynės, kasdien nusinešančios daugybės civilių gyvybes. Turime įsipareigoti kantriai plėtoti dialogą, parodyti drąsą derybose ir būti pasirengę atsisakyti kai kurių pozicijų dėl didesnio gėrio – taikos“, – sakė jis.
Leonas XIV pabrėžė vienybės svarbą žemyne, kuriame stiprėja nacionalistiniai judėjimai.
Prieš imigraciją pasisakantys Prancūzijos kraštutiniai dešinieji tikisi laimėti kitąmet vyksiančius prezidento rinkimus ir pakeisti centristą E. Macroną.
Popiežius teigė, kad Europa „žengia į naują etapą“, į žemyną atvykstant nuo karo ir persekiojimo bėgantiems žmonėms.
„Turime suvokti istorinę to, kas vyksta, reikšmę – tai precedento neturintis tautų ir kultūrų susitikimas, skatinantis mus naujais ir kūrybiškais būdais iš naujo atrasti savo šaknis ir kartu atidžiai įsiklausyti į kitus“, – sakė Leonas XIV.
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