Povandeninio kabelio pažeidimu įtariamas laivas paliko Suomiją

Kitiems trims įgulos nariams toliau taikomas draudimas išvykti, kol Suomijos valdžios institucijos tęsia tyrimą.
Iš Sankt Peterburgo (Rusija) į Haifą (Izraelis) plaukęs 132 metrų ilgio krovininis laivas „Fitburg“ buvo sulaikytas Suomijos valdžios institucijų Naujųjų Metų išvakarėse dėl įtarimų, kad jo inkaras sugadino telekomunikacijų kabelį Suomijos įlankoje.
„Suomijos ir Estijos policija baigė savo darbą laive, todėl laivo areštas gali būti panaikintas“, – savo pareiškime sakė tyrimo vadovas Risto Lohi iš Nacionalinio tyrimo biuro.
Pasak policijos, pirmadienį, prižiūrint pasienio apsaugos tarnybai, laivas „Fitburg“ apie 11:00 vietos laiku išplaukė iš Kirkonumio savivaldybės Kantviko uosto, įsikūrusio apie 35 kilometrus į vakarus nuo Helsinkio.
Suomijos valdžios institucijos šį incidentą tiria kaip „sunkų nusikaltimą, bandymą atlikti sunkų nusikaltimą ir sunkų telekomunikacijų trukdymą“.
Suomijos valdžios institucijų teigimu, su Sent Vinsento ir Grenadinų vėliava plaukiojantis laivas jūros dugnu mažiausiai keliasdešimt kilometrų vilko inkarą.
Iš 14 laivo įgulos narių iš Rusijos, Gruzijos, Azerbaidžano ir Kazachstano lieka sulaikytas vienas Azerbaidžano pilietis, o kitiems trims taikomas draudimas išvykti.
Praėjusią savaitę Suomijos muitinė nustatė, kad laivo gabentam plieno gaminių kroviniui yra taikomos sankcijos, tačiau baudžiamasis tyrimas nebuvo pradėtas, nes gaminiai buvo įvežti į Suomijos teritorinius vandenis tik tada, kai Suomijos valdžios institucijos įsakė laivui atvykti.
Tuo metu Suomijos transporto ir ryšių agentūros atliktas patikrinimas neatskleidė jokių rimtų laivo trūkumų.
Telekomunikacijų kabelio, esančio Estijos išskirtinėje ekonominėje zonoje, savininkė yra Suomijos telekomunikacijų grupė „Elisa“.
Nuo 2022 m. vasario mėn., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, daugelis ekspertų ir politinių lyderių įtariamas diversijas su komunikacijų kabeliais Baltijos jūroje laiko dalimi Rusijos prieš Vakarų šalis vykdomo „hibridinio karo“.
