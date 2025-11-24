 Pradėjo su trenksmu, o išnyko tyliai: Musko ministerija nutraukė veiklą

2025-11-24 09:57
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

JAV vyriausybės efektyvumo departamentas (DOGE), kurį įsteigė Donaldo Trumpo administracija ir kuriam vadovavo verslininkas Elonas Muskas, faktiškai nutraukė savo veiklą. Apie tai praneša „Ukrinform“, remdamasi „Time“ straipsniu.

Pradėjo su trenksmu, o išnyko tyliai: Musko ministerija nutraukė veiklą / Scanpix nuotr.

„Pasak Personalo valdymo biuro (OPM) direktoriaus, vyriausybės efektyvumo departamentas (DOGE) buvo tyliai išformuotas, likus aštuoniems mėnesiams iki jo įgaliojimų pabaigos“, – teigiama pranešime.

JAV Personalo valdymo biuro (OPM) direktorius Scottas Kuporas pareiškė, kad DOGE – didelio masto iniciatyva sumažinti vyriausybės išlaidas, kuriai vadovavo milijardierius E. Muskas ir kuri dominavo pirmaisiais D. Trumpo antrosios kadencijos mėnesiais – nebeegzistuoja, o daugumą departamento funkcijų perėmė OPM.

S. Kuporas pridūrė, kad departamentas nebėra „centralizuota įstaiga“. Buvo pažymėta, kad E. Musko bendradarbiavimas su D. Trumpo administracija susilaukė daug dėmesio dėl jam suteiktos galimybės dirbti vyriausybėje „specialiuoju patarėju“ ir įgyvendinti didelio masto vyriausybės išlaidų mažinimo priemones.

Kaip jau anksčiau pranešė „Ukrinform“, DOGE, vadovaujamas E. Musko, kelis mėnesius nuodugniai tikrino federalines sistemas ir milijonų piliečių asmens duomenis, prisidengdamas išlaidų švaistymo aptikimo tikslais, ir turėjo galimybę prieiti prie konkurentų komercinių paslapčių.

Šiame straipsnyje:
JAV
Elonas Muskas
doge

