Prancūzija uždraudė Izraelio finansų ministrui atvykti į šalį

Įvažiuoti į Prancūzijos teritoriją taip pat buvo uždrausta „keturiems naujakurių organizacijų lyderiams ir dvidešimt vienam smurtingam naujakuriui“, socialiniame tinkle „X“ parašė Jeanas-Noelis Barrot, pasmerkdamas „politiką, kurios didžioji dauguma tarptautinės bendruomenės, tvirtai įsipareigojusios dviejų valstybių sprendimui, negali priimti“.
Ministras pažymėjo, kad pranešimas „apie naujų sankcijų taikymą už nausėdijų statybų bei smurto Vakarų Krante intensyvėjimą atsakingiems asmenims“ buvo suderintas su Didžiąja Britanija, Kanada, Australija, Naująja Zelandija ir Norvegija.
B. Smotrichas, priklausantis ultradešiniajai Religinio sionizmo partijai, yra antrasis Izraelio ministras, kuriam Prancūzija pastaraisiais mėnesiais uždraudė įvažiuoti į savo teritoriją.
Praėjusį mėnesį Prancūzija tokį draudimą paskelbė nacionalinio saugumo ministrui Itamarui Ben Gvirui už tai, kad jis tyčiojosi iš antrankiais surakintų aktyvistų, kuriuos Izraelio kariai sulaikė į Gazos Ruožą plaukusioje flotilėje su pagalba apgultai palestiniečių teritorijai.
I. Ben Gviras ir B. Smotrichas kartu sudaro Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu dešiniųjų koalicinės vyriausybės kertinį pamatą.
Pastarosiomis dienomis apie draudimą šiems dviem ministrams atvykti į šalį taip pat paskelbė Airija.
Didžioji Britanija jiems uždraudė įvažiuoti į šalį pernai birželį, o kitos šalys, tarp jų Ispanija ir Slovėnija, irgi pasekė jos pavyzdžiu.
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