Prancūzijoje praėjusi vasara buvo karščiausia nuo stebėjimų pradžios

Karščio banga vyravo 53 dienas – tai daugiau nei kada nors anksčiau. Šis rodiklis gerokai lenkia 2022 m. vasarą, kai tokių dienų buvo 33.
Be to, iškrito 40 proc. mažiau lietaus nei įprastai. Šalyje vyravo beprecedentė sausra, o pakrantėse išmatuota iki šiol neregėta jūros vandens temperatūra.
Taip pat kilo daug miškų gaisrų, kurių mastas buvo beprecedentis, o klimatinės sąlygos juos dar labiau paaštrino. 2026-ieji bus metai, kai fiksuotas iki šiol didžiausias gaisrų plotas, pranešė „Météo France“. Liepsnos apėmė daugiau nei 100 tūkst. hektarų. Dėl didelių miškų gaisrų Atlanto vandenyno pakrantėje teko evakuoti 224 tūkst. žmonių.
Meteorologijos tarnyba pabrėžė, kad tokia vasara be klimato kaitos būtų beveik neįmanoma. Labai karšti laikotarpiai ne vasaros mėnesiais, kaip praėjusią gegužę ar rugsėjo pradžioje, esą yra klimato kaitos ženklas.
Naujausi komentarai