Prancūzijos ministras pirmininkas atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo

S. Lecornu antradienį be balsavimo prastūmė dalį 2026 metų biudžeto parlamente, padaręs nuolaidų, kad užsitikrintų socialistų paramą.
Socialistai penktadienį savo paramą parodė blokuodami nepasitikėjimo pareiškimo priėmimą.
Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastienas Lecornu penktadienį atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo, surengtą po to, kai jis be balsavimo prastūmė dalį biudžeto parlamente.
S. Lecornu antradienį be balsavimo prastūmė dalį 2026 metų biudžeto parlamente, padaręs nuolaidų, kad užsitikrintų socialistų paramą.
Socialistai penktadienį savo paramą parodė blokuodami nepasitikėjimo pareiškimo priėmimą.
Naujausi komentarai