Prasideda pirmasis popiežiaus Leono XIV vizitas Prancūzijoje

Tai pirmasis Leono XIV vizitas Prancūzijoje nuo tada, kai praėjusiais metais jis buvo išrinktas 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovu.
Po susitikimo su E. Macronu popiežius ketina apsilankyti Paryžiuje įsikūrusioje Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) būstinėje.
Vakare Leonas XIV turėtų aukoti mišias nacionaliniame šalies stadione „Stade de France“. Jose turėtų dalyvauti apie 80 tūkst. žmonių.
Vėliau popiežius vyks į piligrimų miestą Lurdą pietvakarių Prancūzijoje ir netoli Vokietijos sienos esantį Mecą, kur ketina pasakyti Europai skirtą kalbą.
Vatikano ir Prancūzijos santykiuose netrūksta įtampos – Katalikų Bažnyčia neseniai kritikavo teisės į abortą įtvirtinimą Prancūzijos Konstitucijoje, taip pat įstatymą dėl aktyviosios eutanazijos.
Savo ruožtu Katalikų Bažnyčia kritikuojama dėl to, kaip sprendė seksualinio išnaudojimo šios institucijos viduje atvejus. Leonas XIV Lurde taip pat ketina susitikti su nedidele grupe nukentėjusiųjų.
Prancūzijoje jau daugiau kaip šimtmetį egzistuoja griežta riba tarp valstybės ir Bažnyčios, o E. Macronas nė vienose popiežiaus aukojamose mišiose dalyvauti neketina.
Nors katalikai tebėra didžiausia religinė grupė Prancūzijoje, daugelis šalies gyventojų savęs su jokia religija nebesieja.
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