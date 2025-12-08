Prasidėjo Nobelio premijų savaitė

Vengras Laszlo Krasznahorkai, laimėjęs Nobelio literatūros premiją už siurrealistinius romanus, kuriuose niūri pasaulėžiūra kontrastuoja su kandžiu humoru, sekmadienį Stokholme skaitė paskaitą. Tai buvo vienas iš jo retų viešų pasirodymų.
L. Krasznahorkai paskaita, kurią jis skaitė vengrų kalba, apėmė tokias temas kaip senieji ir naujieji angelai, žmogaus orumas, viltis arba jos trūkumas, maištas ir jo pastebėjimai apie valkatą Berlyno metro.
„Gavęs 2025 metų Nobelio literatūros premiją, iš pradžių norėjau pasidalyti savo mintimis apie viltį, bet kadangi vilčių nebeturiu, dabar kalbėsiu apie angelus“, – tokiais žodžiais rašytojas pradėjo savo paskaitą.
Švedijos akademija, spalį paskelbusi, kam atiteko 2025 metų Nobelio literatūros premija, 71-erių L. Krasznahorkai pavadino „didžiu epiniu rašytoju“, kurio kūryba pasižymi „absurdu bei groteskišku ekscesu“.
Tuo metu Nobelio instituto direktorius Kristianas Bergas Harpvikenas šeštadienį pareiškė, kad Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado šią savaitę atvyks į Oslą atsiimti Nobelio taikos premijos.
Nobelio taikos premija paskirta 58-erių M. C. Machado, daugelį metų taikiai kovojančiai už demokratiją Pietų Amerikos valstybėje. Opozicijos lyderė slapstosi ir nuo sausio nesirodė viešumoje.
K. B. Harpvikenas Norvegijos visuomeniniam transliuotojui NRK sakė, kad M. C. Machado trečiadienį turėtų pati atsiimti premiją.
„Vakar vakare susisiekiau su Machado ir ji patvirtino, kad atvyks į Osle vyksiančią ceremoniją“, – NRK citavo K. B. Harpvikeno žodžius.
Iškilminga Nobelio premijų įteikimo ceremonija vyks, kaip ir numato tradicija, Osle ir Stokholme gruodžio 10 dieną, kai minimos Alfredo Nobelio mirties metinės. Taikos premijos įteikimo ceremonija vyksta Osle, o kitų prizų – Stokholme.
