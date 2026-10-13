Prie moksleivių protestų Prancūzijoje prisidėjo Greta Thunberg

Jos pasirodymas padidina jau kelias savaites trunkančio judėjimo už geresnes mokymosi sąlygas matomumą.
23 metų aktyvistė, kuri dar būdama paauglė išgarsėjo moksleivių streikais dėl klimato kaitos, buvo kartu su mokiniais, protestuojančiais prie Paulio Eluard'o vidurinės mokyklos didžiausiame sostinės priemiestyje Sen Deni.
G. Thunberg atvyko į P. Eluard'o vidurinę mokyklą, kur teisininkai su mantijomis suformavo gyvąją grandinę, siekdami apsaugoti paauglius po daugybės pranešimų apie policijos smurtą.
„Jaunimas nėra įtraukiamas į dialogą. Iš mūsų vagiama ateitis“, – naujienų agentūrai AFP pareiškė G. Thunberg.
Profesinių sąjungų ir kraštutinių kairiųjų opozicinės partijos „Nenugalėtoji Prancūzija“ (LFI) remiamos akcijos metu vidurdienį turi įvykti eitynės Paryžiuje, taip pat demonstracijos kituose miestuose.
„Jie mūsų nesiklauso, todėl mes einame pas juos“, – socialiniame tinkle „X“ parašė universitetų studentų sąjunga „L'Union etudiante“.
Praėjusį ketvirtadienį į gatves išėjo daugiau nei 70 tūkst. žmonių – tai buvo vėliausia didelė rugsėjo pabaigoje kilusio judėjimo akcija.
Prancūzijos institucijos tikėjosi, kad prieš moksleivių atostogas protestai pradės rimti.
Antradienio rytą radijo stotyje „France Inter“ švietimo ministras Edouard'as Geffray pareiškė, kad turėtų būti uždaryta apie 200 mokyklų – mažiau nei praėjusią savaitę.
E. Geffray pridūrė, kad kai kurios mokyklos, esančios šalia protestų maršrutų, buvo uždarytos siekiant išvengti žalos.
Paryžiaus regione paaugliai dar prieš aušrą užblokavo įėjimus į kelias mokyklas.
Pietiniame Marselio mieste moksleiviai prie savo mokyklos lėtai stūmė konteinerius su ratukais.
„Pakankamai nesiklauso“
Prancūzijos moksleiviai tvirtina esantys pasiryžę spausti vyriausybę, kad ši spręstų trūkstamų mokytojų, apleistų pastatų, perpildytų pamokų tvarkaraščių ir kitas problemas.
Nuo praėjusio mėnesio vykstančių protestų metu paaugliai vartė konteinerius ir padeginėjo apsaugines užtvaras prie šimtų iš 3,7 tūkst. Prancūzijos licėjų, kuriuose mokosi 15–18 metų moksleiviai.
Protestai daugiausia vyko taikiai, tačiau retkarčiais kildavo susirėmimų su policija.
Švietimo ministerija nurodė, kad pirmadienį per protestus, daugiausia Paryžiaus regione bei Bordo ir Liono miestuose, nukentėjo aštuoni mokytojai.
„Moksleivių pakankamai nesiklauso (...) nei institucijos, nei išrinkti pareigūnai“, – pirmadienį sakė 19 metų grafinio dizaino studentas iš Paryžiaus Leo.
Jis pridūrė, kad protestuotojus, kurių daugelis yra nepilnamečiai, „neramina tokio lygio represijos, kokių studentų judėjime dar nebuvo matyti“.
Tūkstančiai sulaikytų asmenų
Pareigūnai pranešė, kad fejerverkais buvo sužeisti du mokyklos darbuotojai Reimse, vienas Paryžiaus priemiestyje ir policijos pareigūnas prie mokyklos Marselyje.
Po antradienį vykusių demonstracijų moksleiviams paremti šeštadienį planuojami platesni visuomenės protestai prieš kylančias pragyvenimo išlaidas.
Prezidentas Emmanuelis Macronas, pirmadienį kalbėdamas su žurnalistais automobilių parodoje, paragino protestuotojus elgtis santūriai.
„Tai klausimai, kuriems reikia laiko, konsultacijų, diskusijų ir pagarbos“, – likus keliems mėnesiams iki naujo prezidento rinkimų teigė E. Macronas.
Teisingumo ministerijos duomenimis, per protestus policija iš viso sulaikė daugiau nei 6,8 tūkst. žmonių, kurių dauguma – nepilnamečiai.
Dėl 24 pranešimų apie smurtą prieš demonstrantus policija pradėjo vidaus tyrimus.
Po praėjusią savaitę visoje šalyje vykusių demonstracijų vyriausybė pažadėjo artimiausiomis dienomis pasitelkti apie 3 tūkst. pavaduojančių mokytojų 114-oje labiausiai paveiktų mokyklų.
Švietimo ministras antradienį pareiškė, kad 35 proc. jų jau paskirti.
Vyresniųjų klasių moksleiviai reikalauja licėjams papildomai skirti 10 mlrd. eurų.
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