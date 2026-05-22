Priedangų situacija Rygoje – gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau

Pernai balandį tuometinis Civilinės saugos ir operatyvinės informacijos valdybos vadovas Gintas Reinsonas Saugumo, viešosios tvarkos ir korupcijos prevencijos komitetui pranešė, kad sostinės priedangose telpa kiek daugiau nei 200 tūkst. gyventojų.
Tačiau penktadienį vykusioje spaudos konferencijoje komiteto pirmininkas Girtas Lapinis pripažino, kad oficialiose priedangose galėtų tilpti kur kas mažiau gyventojų.
Šiuo metu Rygos miesto taryba įgyvendina projektą, pagal kurį turi būti įrengtos 146 priedangos. Tikimasi, kad pirmosios priedangos bus paruoštos rugpjūtį arba rugsėjį. Iš viso šiose priedangose galės tilpti apie 52 tūkst. žmonių. Politikas pažadėjo padaryti viską, kas įmanoma, kad vietų priedangose skaičius būtų padidintas.
Atsižvelgiant į tai, kad dauguma šių priedangų įrengiamos švietimo įstaigose, gyventojai turi suprasti, jog prasidėjus pamokoms vaikai ir mokyklų darbuotojai pirmiausia ieškos saugumo mokyklose ir vaikų darželiuose esančiose priedangose, pažymėjo vietos valdžios atstovai.
G. Lapinis galėjo tik paraginti gyventojus susipažinti su nustatyta tvarka ekstremaliųjų situacijų atveju ir apsvarstyti galimas priedangų vietas.
Kartu jis pabrėžė, kad Rygai šiuo metu tokia grėsmė nekyla, tačiau, atsižvelgiant į situaciją Latgaloje ir kitur Baltijos šalyse, būtina tokiai galimybei ruoštis.
Kaip pranešta, Latvijos rytinio pasienio regiono savivaldybės šią savaitę tris dienas iš eilės gavo įspėjimus apie galimas grėsmes oro erdvei. Dronas į Latvijos oro erdvę faktiškai įskrido tik vienu atveju, tačiau jis dar nerastas.
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