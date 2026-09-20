Prieš prezidentų derybas Niujorke susitiko aukšto rango JAV ir Kinijos pareigūnai

Tikimasi, kad derybos, kuriose taip pat dalyvauja prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) vyriausiasis prekybos pareigūnas Jamiesonas Greeras (Džeimisonas Griras), visą dieną vyks „JPMorgan Chase“ būstinėje Niujorke.
Tai yra įžanga į ketvirtadienį planuojamą dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų lyderių – D. Trumpo ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) – susitikimą Baltuosiuose rūmuose.
Abi pusės sieks sušvelninti įtampą dėl prekybos, technologijų ir kitų strateginių klausimų. Tarp jų yra galimas prekybos paliaubų, kurios baigiasi lapkritį, pratęsimas ir apsauginės gairės dirbtinio intelekto plėtrai.
„Laukiu šiandienos sutelktų, išsamių ir konstruktyvių derybų, kurios parengs dirvą mūsų lyderių susitikimui“, – atvykęs į sekmadienio derybas žurnalistams sakė S. Bessentas.
JAV pareigūnai taip pat sieks užtikrinti nuolatinį retųjų žemių magnetų ir svarbiausių naudingųjų iškasenų, kurios yra gyvybiškai svarbios JAV gamintojams, tiekimą.
Kitas klausimas – JAV ekonominis spaudimas Iranui, Vašingtono karui su Teheranu įžengus į septintąjį mėnesį.
Kinija yra viena pagrindinių Irano ekonominių partnerių, nuperkanti didžiąją dalį jo išgaunamos naftos, ir svarbi diplomatinė rėmėja.
Analitikai įspėja, kad lūkesčiai dėl D. Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimo yra maži.
„Vienas iš nedaugelio dalykų, kurių galime tikėtis trumpuoju laikotarpiu, yra paliaubos, kurios tikriausiai tęsis iki šių metų pabaigos“, – sakė buvęs JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas Kurtas Campbellas (Kurtas Kempbelas).
„Manau, išgirsite prezidentą pranešant apie ketinimą su Xi Jinpingu susitikti dar du kartus“, – pridūrė K. Campbellas, dabar einantis konsultacinės bendrovės „The Asia Group“ pirmininko pareigas.
Tikimasi, kad D. Trumpas ir Xi Jinpingas susitiks lapkritį Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forumo metu Šendžene, Kinijoje.
Taip pat numatoma, kad D. Trumpas pakvies Xi Jinpingą į Didžiojo dvidešimtuko (G20) aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris vyks gruodį jo „Doral“ kurorte Majamyje.
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