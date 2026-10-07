PSO apie marą Rusijoje: negalime atlikti rizikos vertinimo

Po 28-metės Sibiro Irkutsko srities maro tyrimų instituto laborantės mirties Jungtinės Valstijos, Europos Sąjunga (ES) ir PSO paragino Maskvą pateikti daugiau informacijos.
„Dar neturime išsamios informacijos apie šį įvykį ir negalime atlikti išsamaus rizikos vertinimo“, – spaudos konferencijoje sakė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas).
„Dalijimasis išsamia ir skaidria informacija laiku, kaip numatyta tarptautiniuose teisės aktuose, yra būtinas siekiant išsiaiškinti prieštaringus pranešimus ir užtikrinti tikslų galimos rizikos visuomenei įvertinimą“, – kalbėjo PSO vadovas.
Jis teigė, kad maro tyrimų instituto laborantė mirė po to, kai buvo paguldyta į ligoninę dėl sunkaus plaučių uždegimo, o pirminiuose žiniasklaidos pranešimuose buvo kalbama apie plaučių marą po atsitiktinio sąlyčio su bakterijomis laboratorijoje.
„PSO žino, kad Rusijos vyriausybė spalio 2 dieną surengė posėdį, nes įtarė, kad Irkutsko srities gyventoja užsikrėtė pavojinga infekcija“, – pridūrė jis.
PSO pasirengimo epidemijoms ir pandemijoms bei jų prevencijos direktorė Maria Van Kerkhove (Marija Van Kerchovė) pridūrė: „Mes nesuprantame, kaip ji užsikrėtė.“
Anot jos, Jungtinių Tautų (JT) sveikatos agentūra nori sužinoti, „pirmiausia, kuo ji užsikrėtė, o antra, kai tai sužinosime, kaip ji užsikrėtė“.
„Jei plaučių maro tikimybė yra atmesta, nuo ko ji iš tikrųjų mirė?“ – sakė ji.
PSO vadovas teigė, kad iš Maskvos taip pat norėtų gauti daugiau paaiškinimų po žiniasklaidos pranešimų apie „antrąjį darbuotoją, sergantį pneumonija, kurios priežastis nenustatyta“.
„Mes vertiname bet kokius pranešimus iš visuomenės“, – sakė jis žurnalistams.
„Iš tiesų šią informaciją gavome iš dviejų žiniasklaidos priemonių“, – kalbėjo PSO vadovas.
„Paprašėme Rusijos į tai sureaguoti (...), laukiame atsakymo, nes negalime ignoruoti jokių gaunamų pranešimų“, – sakė jis ir pridūrė: „Tikiuosi, kad gausime oficialų atsakymą į mūsų klausimus.“
Apie moters, dirbusios maro tyrimų institute Sibiro Irkutsko srityje, mirtį penktadienį pranešė Rusijos naujienų portalas „Liudi Baikala“.
Rusijos valdžia nesureikšmino šių pranešimų, teigdama, kad moteris mirė nuo plaučių uždegimo, o mirties priežastis yra „nenustatyta“.
Rusijos sveikatos apsaugos agentūra trečiadienį pareiškė nematanti „jokios epidemijos grėsmės gyventojams“.
Kremlius anksčiau trečiadienį, regis, atmetė pranešimus apie įtariamą antrąjį maro atvejį Sibire ir žurnalistams pareiškė, kad dauguma žiniasklaidos pranešimų yra melagingi.
Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas žurnalistams pareiškė, kad „žiniasklaida praneša daug ką“.
„Ir didžioji dauguma to, ką žiniasklaida skelbia apie šią situaciją, yra melaginga informacija“, – tikino jis ir paragino žmones kliautis tik oficialiais Rusijos vartotojų teisių ir sveikatos priežiūros tarnybos „Rospotrebnadzor“ pranešimais.
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