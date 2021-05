PSO: naujų COVID-19 atvejų ir mirčių dėl šios ligos augimas lėtėja

Per pastarąją savaitę naujų susirgimų prieaugis sumažėjo iki 3,1 proc. nuo 3,6 proc. ankstesnę savaitę, o mirčių – nuo 2,9 proc. iki 2,6 procento.

Per šią savaitę pasaulyje nustatyta 4,888 mln. naujų susirgimų COVID-19 liga (ankstesnę savaitę – 5,485 mln.), 87 tūkst. mirčių dėl jos (91 tūkst.), sekmadienio pavakarę paskelbė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

PSO gegužės 16-osios duomenimis, nuo pandemijos pradžios virusu SARS-CoV-2 užsikrėtė 162,177 mln. planetos gyventojų, o šio užkrato sukeliama COVID-19 liga pasiglemžė 3,364 mln. žmonių gyvybių.

PSO statistika paremta tik valstybių oficialiai patvirtinta informaciją apie šios infekcijos ir mirties dėl jos atvejus.

Naujausiais PSO turimais vakcinavimo duomenimis, gegužės 11-ąją buvo suleista 1,264 mlrd. skiepų nuo COVID-19 ligos dozių.

Latvijoje – 381 naujas COVID-19 atvejis, mirė devyni pacientai

Latvijoje per praėjusią parą atlikus 5 590 testų nustatytas 381 naujas koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejis, taip pat mirė devyni anksčiau užsikrėtę žmonės, sekmadienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Ankstesnę dieną buvo pranešta apie nustatytus 544 naujus COVID-19 atvejus ir devynių užsikrėtusiųjų mirtį.

Pastarųjų dviejų savaičių sergamumo koronavirusine infekcija rodiklis siekia 431,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Nuo pandemijos pradžios Latvijoje patvirtinti iš viso 127 978 užsikrėtimo koronavirusu atvejai ir mirė 2 266 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Nuo skiepijimo kampanijos šalyje pradžios 379 681 žmogus (20,1 proc. gyventojų) yra gavęs pirmąją vakcinos dozę, o visą vakcinavimo ciklą yra užbaigę 114 464 žmonės (6,06 proc. gyventojų).

Lenkijoje – per 2,1 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 55 pacientai

Lenkijoje per praėjusią parą nustatyti 2 167 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, taip pat mirė dar 55 anksčiau užsikrėtę pacientai, sekmadienį pranešė visuomeninis radijas, remdamasis šalies sveikatos apsaugos tarnybų informacija.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 2 896 naujus užsikrėtimo koronavirusu atvejus ir 298 pacientų mirtį.

Didžiausias COVID-19 atvejų paros prieaugio rodiklis Lenkijoje buvo fiksuotas balandžio 1-ąją, kai per vieną dieną buvo nustatytas 35 251 naujas užsikrėtimo atvejis, o didžiausias mirštamumas – balandžio 8-ąją, per parą mirus 954 COVID-19 pacientams.

Sveikatos apsaugos ministerijos naujausi duomenys rodo, kad nuo pandemijos pradžios šalyje iš viso patvirtinti 2 854 079 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 71 664 užsikrėtusieji mirė.

Ministerija sekmadienį ryte informavo, kad šalies ligoninėse šiuo metu gydoma 11 710 COVID-19 pacientų, iš kurių 1 589 reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Lenkijoje, turinčioje 38 mln. gyventojų, persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 2 600 974 žmonės, nurodė ministerija.

Nuo skiepijimo kampanijos pradžios vieną vakcinos nuo koronaviruso dozę yra gavę 11 490 114 žmonių, o visas vakcinavimo kursas atliktas 4 535 597 žmonėms.

Rusijoje – per 8,5 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 391 pacientas

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 8 554 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 391 anksčiau užsikrėtęs žmogus, rodo sekmadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 8 790 naujų užsikrėtimo atvejų ir 364 pacientų mirtį.

Maskvoje, kuri tebėra labiausiai pandemijos paveiktas Rusijos regionas, nustatyti 2 789 nauji COVID-19 atvejai. Sostinėje per praėjusią parą mirė 56 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje nustatyti iš viso 4 940 245 COVID-19 atvejai, 115 871 užsikrėtęs žmogus mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 4 556 073 pacientai, iš jų 8 573 – per praėjusią parą.

Estijoje – 131 naujas COVID-19 atvejis, mirė du žmonės

Estijoje per praėjusią parą atlikus 3 400 testų nustatytas 131 naujas koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejis, be to, mirė du anksčiau užsikrėtę žmonės, sekmadienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 281 naują COVID-19 atvejį ir trijų žmonių mirtį.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 314,38 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Sekmadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 buvo gydoma 220 pacientų, iš jų 34 – intensyviosios terapijos skyriuose, o 20 buvo reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtinti iš viso 127 053 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 1 222 užsikrėtę žmonės mirė, 118 678 – pasveiko.

Bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 400 382 žmonės, visiškai paskiepyti 179 002 žmonės.

Ukrainoje – per 3,6 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, 133 užsikrėtusieji mirė

Ukrainoje per pastarąją parą patvirtinta 3 620 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų ir mirė 133 anksčiau užsikrėtę žmonės, sekmadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Maksymas Stepanovas.

Ankstesnę parą buvo skelbta apie 6 796 naujus COVID-19 atvejus ir 322 užsikrėtusiųjų mirtį.

Per praėjusią parą buvo hospitalizuoti 2 208 COVID-19 pacientai, 7 921 šia infekcija persirgęs žmogus pasveiko, nurodė ministras.

Nuo pandemijos pradžios Ukrainoje nustatyti iš viso 2 153 864 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 48 075 pacientai mirė, 1 857 724 – pasveiko.

Iki šiol šalyje bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę yra gavę 939 238 žmonės. Visiškai vakcinuoti 17 086 gyventojai.