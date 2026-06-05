 Putinas pasisakė apie perspėjimus, kad Rusija gali pulti NATO

Putinas pasisakė apie perspėjimus, kad Rusija gali pulti NATO

2026-06-05 07:14
Jūras Barauskas (ELTA)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį atmetė Vakarų perspėjimus, kad Rusija gali kelti grėsmę NATO šalims arba surengti puolimą prieš Aljansą, pavadindamas šiuos teiginius „nesąmonėmis“.

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / EPOS/ELTOS nuotr.

„Tačiau, mano nuomone, tai ne tik nesąmonė – tai sąmoninga provokacija“, – Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo metu susitikęs su didžiausių tarptautinių naujienų agentūrų atstovais sakė V. Putinas.

Rusijos lyderis apkaltino Vakarų vyriausybes sąmoningai kuriant naratyvą apie grėsmę, kurios „iš tikrųjų visai nėra“.

Anot V. Putino, tokiu būdu siekiama „priversti savo šalių gyventojus skirti daugiau lėšų gynybai“. Jis pridūrė, kad yra nustebęs, jog kai kurie žmonės Europoje patikėjo šiais perspėjimais.

„Tai būtų juokinga, jei nebūtų taip liūdna, – sakė V. Putinas. – Kiekvienas, kuris mano, kad Rusija galėtų pulti NATO teritoriją, turėtų savęs paklausti: o kam?“

Jo patikinimai, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, Vakarų šalyse dažnai sutinkami skeptiškai.

Prieš Rusijai 2022 m. vasario 24 d. pradedant plataus masto invaziją į Ukrainą, Kremlius taip pat ne kartą neigė, kad ruošiasi karui.

Šiame straipsnyje:
Vladimiras Putinas
NATO
Rusija
puolimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
sutinku
viska teisingai pasake Putinas.
0
0
patikslinimas
Įdomu ar tvartelio antys bei žąsinai suvokia, kad vien Maskvoje gyvena apie 16 milijonų gyventojų plius apie 4 milijonus nepastovių atvykėlių? Norite pakariauti, raunatės, meluojate ir šmeižiate, grasinate sunaikinti Kaliningrado sritį...tai jums labai ramiai ir atsakė- tik penkiolika minučių ir tvarto nėra. Amerikiečiai žino ką daro, greitai susirinko tvarte savo traktorius iš išvažiavo namo- mėžkit savo ŠŠŠ mėšlą patys.
0
0
realiai
Vakar vieno nykštukinio sklypo prievaizdas garsiai rėkavo, kad rusų dronas atakavo Rumuniją, šiandien Rumunijos atstovai patvirtino, kad dronas ukraincų ir nieko- debilams rusai puola :) p.s. ir Nord Strym esą rusai susprogdino, nors tiesa akivaizdi ir žinoma :)))
1
0
Visi komentarai (10)

Daugiau naujienų