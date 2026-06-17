Putinas Rusijoje priima ASEAN šalių lyderius

Maskva siekia sustiprinti ryšius su kitais pasaulio regionais, kai dėl V. Putino karo Ukrainoje žlugo santykiai su Vakarais.
Susitikimas Tatarstano sostinėje, maždaug už 700 kilometrų į rytus nuo Maskvos, rengiamas tuo metu, kai Prancūzijoje susitinka labiausiai išvystytos pramonės šalių Didžiojo septyneto (G7) grupės lyderiai, spaudžiantys Maskvą užbaigti karą su Ukraina.
Trečiadienį į Kazanę atvyks 11 Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) atstovai, ketvirtadienis bus pagrindinė susitikimo diena. Pasak Kremliaus, susitikimas rengiamas minint 35-ąsias Rusijos ir ASEAN šalių bendradarbiavimo metines.
Tailandas, Vietnamas, Kambodža, Laosas, Malaizija ir Singapūras siunčia savo premjerus, o Filipinams atstovaus prezidentas Ferdinandas Marcosas. Delegaciją siunčia ir Mianmaras, kuriame 2021 m. įvyko perversmas, šalis palaiko glaudžius ryšius su Maskva.
Maskva teigė, kad lyderiai „apsikeis nuomonėmis apie pasaulio ir regiono problemas“ bei naujus Rusijos ir ASEAN santykių tikslus „saugumo, prekybos, investicijų ir humanitarinio bendradarbiavimo“ srityse.
Didžiules Vakarų sankcijas patirianti Maskva perorientavo savo ekonomiką, ypač naftos eksportą, į Aziją.
Malaizijos ministras pirmininkas Anwaras Ibrahimas nori užsitikrinti, kad Rusija ir toliau tieks naftą jo šaliai, pranešė šalies nacionalinė naujienų agentūra.
Azijos šalys ypač smarkiai nukentėjo nuo energetikos krizės, kurią sukėlė JAV ir Izraelio karas su Iranu.
Spaudimas Rusijai
Rusijos ekonomika, ketverius metus veikianti karo sąlygomis, patiria sunkumų dėl didelės infliacijos, darbo jėgos trūkumo ir didelių skolinimosi išlaidų.
Mūšio lauke Ukrainoje jos pajėgų judėjimas šiais metais sulėtėjo. Kyjivas sustiprino atakas į taikinius Rusijoje, įskaitant Tatarstaną, kur vyks susitikimas.
Per G7 susitikimą aukščiausiuoju lygiu Prancūzijoje JAV prezidentas Donaldas Trumpas, susitikęs su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu, pareiškė, kad Maskva turėtų sudaryti susitarimą dėl karo Ukrainoje nutraukimo.
D. Trumpas taip pat teigė, kad Vašingtonas netrukus galės atnaujinti sankcijas Rusijos naftai.
„Netrukus galėsime tai padaryti, nes nafta dabar teka“ Hormuzo sąsiauriu, sudarius su Iranu susitarimą, užbaigsiantį karą Artimuosiuose Rytuose, sakė D. Trumpas.
Vašingtonas laikinai sustabdė sankcijas Rusijos naftos kroviniams, jau esantiems jūroje, ir vėliau tai pratęsė, sukeldamas nerimą sąjungininkėms Europoje.
V. Putinas ne kartą atsisakė pasiūlymų akis į akį susitikti su V. Zelenskiu ir tikisi jėga užimti visą rytinį Ukrainos Donbaso regioną.
73 metų Rusijos lyderis 2022 m. vasarį įsakė surengti plataus masto karinę ataką prieš Ukrainą, karas virto didžiausiu nuo Antrojo pasaulinio karo laikų konfliktu Europoje.
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