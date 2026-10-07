Putinas sako esąs pasirengęs padėti tarpininkauti kare Artimuosiuose Rytuose

Rusija ir Iranas – dvi iš labiausiai sankcionuotų šalių pasaulyje – per Maskvos invaziją į Ukrainą gerokai sustiprino savo karinius ir prekybinius ryšius. Šalys taip pat tapo vis labiau priklausomos viena nuo kitos.
Valstybinė naujienų agentūra IRNA pranešė, kad Rusijos lyderis ir M. Pezeshkianas per pokalbį telefonu kalbėjo apie „teigiamą ir besiplečiančią santykių“ tarp šių dviejų sąjungininkių „trajektoriją“, pabrėždami būtinybę toliau stiprinti ryšius.
Kalbėdamas apie karą, V. Putinas „paminėjo kai kurių šalių pastangas tarpininkauti ir padėti mažinti įtampą, sakydamas, kad Rusija jas remia“, pridūrė agentūra.
Pasak IRNA, V. Putinas teigė, kad Iranas „gali būti tikras, jog Maskva taip pat pasirengusi atlikti vaidmenį ir suteikti pagalbą šiuo klausimu“.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas savo kalboje Jungtinėse Tautose praėjusį mėnesį pareiškė, kad, užsitęsus karui Artimuosiuose Rytuose, Maskva yra pasirengusi padėti stabilizuoti padėtį Hormuzo sąsiauryje ir visame Persijos įlankos regione.
Karas Artimuosiuose Rytuose prasidėjo vasario pabaigoje, kai JAV ir Izraelis sudavė Iranui pirmuosius smūgius, per kuriuos žuvo tuometinis šalies aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei (Ali Chamenei).
Iranas užblokavo svarbų Hormuzo sąsiaurio vandens kelią, kuris tapo konflikto epicentru, o JAV savo ruožtu toliau taiko Irano uostų blokadą.
Naujausi komentarai