Putinas: Ukraina dronų smūgiais siekia suskaldyti rusus

Pastaraisiais mėnesiais Ukraina nuolat smogdavo naftos perdirbimo gamykloms ir eksporto centrams vis giliau Rusijos teritorijoje.
„Jų tikslas – sukelti skilimą Rusijos visuomenėje, sėti sumaištį ir padaryti ekonominę žalą“, – sakė V. Putinas Rusijos kariams per susitikimą Kremliuje.
„Bet jiems tai nepavyks“, – pridūrė jis.
Šie jo komentarai nuskambėjo praėjus kelioms valandoms po to, kai Kyjivas pranešė smogęs didelei naftos perdirbimo gamyklai, esančiai už daugiau nei tūkstančio kilometrų nuo fronto linijos.
V. Putinas pripažino, kad Ukrainos smūgiai padarė „ekonominę žalą“, tačiau tvirtino, kad „viskas greitai atstatoma“.
Sunku įvertinti, kokią žalą padarė Ukrainos smūgiai Rusijos energetikos infrastruktūrai.
Kyjivas šiuos smūgius vadina teisingu atsaku į Rusijos kasdienes dronų ir raketų atakas prieš Ukrainos miestus ir miestelius.
V. Putinas taip pat pareiškė, kad Maskva privalo sustiprinti savo oro gynybą – tai jau antras toks jo raginimas šį mėnesį.
Rusijos lyderis palygino Vakarus su XIX amžiaus Prancūzijos imperatoriumi Napoleonu Bonapartu ir XX amžiaus Vokietijos nacių lyderiu Adolfu Hitleriu, kurie abu bandė užgrobti Rusijos teritoriją, ir pagyrė Rusijos puolimo grupes už tai, kad jos „įsiveržia, perima kontrolę ir užtikrina teritoriją Rusijai“.
V. Putinas neseniai atmetė galimybę surengti tiesiogines derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, siekiant užbaigti daugiau nei ketverius metus besitęsiantį karą.
(be temos)
(be temos)