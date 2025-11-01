Putino režimas „dauginasi“ dinastiniu būdu

Tyrime daugiausia dėmesio skiriama valstybės tarnautojams, „kurie, tikėtina, gavo užimamus postus savo tėvų ir senelių dėka, arba įdarbino savo sutuoktinius, vaikus, anūkus ir kitus giminaičius valstybės tarnyboje ar gerai apmokamose pareigose valstybės finansuojamose institucijose, arba padėjo jiems pradėti verslą, kuris klesti iš viešųjų pirkimų“.
„Proekt“ ištyrė 1 329 asmenis, užimančius svarbias pareigas – nuo prezidento Vladimiro Putino iki ministrų, saugumo pareigūnų ir valstybinių įmonių bei institucijų, pvz., pagrindinių muziejų, žiniasklaidos priemonių ir universitetų, vadovų, ir nustatė, kad 76 proc. arba 1 012 asmenų iš jų turi giminaičių, dirbančių viešajame sektoriuje.
Portalas taip pat paviešino duomenų bazę su veikiančia paieška, kurioje galima palyginti „nepotizmo indeksą“ įvairiose valstybinėse institucijose. Nustatyta, kad visi Rusijos Aukščiausiojo Teismo ir Gynybos ministerijos aukšto rango pareigūnai turi giminaičių, dirbančių viešojo administravimo ar su valstybe susijusiose įmonėse. Federacijos Tarybos narių tarpe šis indeksas siekia 86 proc., palyginus su 84 proc. Dūmoje ir 68 proc. prezidentūroje.
Be to, giminaičius valstybinėse ar su valstybe susijusiose įmonėse yra įdarbinę visi „Sberbank“, „VTB Bank“, „Gazprom“, Rusijos žemės ūkio banko („Rosselkhozbank“), VEB, „Rostelecom“, Rusijos kelių priežiūros bendrovė („Avtodor“) ir Rusijos geležinkelių prezidentai ir valdybos nariai.
„Proekt“ taip pat nustatė, kad kai kurie Rusijos elito atstovai sukūrė „valdžios dinastijas“, kuriose aukštas pareigas užima bent keli šeimos nariai, tad dažnai kyla tiesioginių interesų konfliktų.
Žurnalistai aptiko iš viso 25 „valdžios dinastijas“. Sąrašo viršuje – Čečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas su 96 giminaičiais ir draugais, einančiais pelningas pareigas daugiausia respublikos teritorijoje.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas viešajame sektoriuje įdarbino 27 giminaičius. Pranešama, kad tarp jų yra ir dvi, kaip įtariama, jo meilužės – buvusi olimpinė gimnastė Alina Kabajeva ir „Rossiya Bank“ akcininkė Svetlana Krivonogich, taip pat jo buvusi žmona Liudmila Očeretnaja, pusbrolio dukra, gynybos viceministrė Anna Civileva ir jos vyras, energetikos ministras Sergejus Civilevas, bei kiti.
„Proekt“ skaičiuoja, kad 58 proc. dabartinių Rusijos biurokratų yra sovietmečio laikų valstybės tarnautojai arba jų palikuonys.
„Putino režimas dauginasi – senąją gvardiją keičia jų palikuonys ir netgi tų palikuonių palikuonys“, – apibendrinama tyrime.
Naujausi komentarai