R. T. Erdoganas grasina nauja karine operacija Sirijoje

Jis be to, kritikavo Rusijos oro antskrydį prieš Turkijos sąjungininkus sukilėlius Šiaurės Sirijos Idlibo provincijoje pirmadienį. Ši ataka rodo, kad „ilgalaikė taika ir ramybė regione nėra pageidaujama“, sakė R. T. Erdoganas. Aktyvistų duomenimis, Rusijos naikintuvai atakavo islamistinės grupuotės „Failak al-Sham“ kovotojus. Per antskrydį žuvo mažiausiai 78 sukilėliai.

Turkija jau ne kartą įžengė į Siriją. Pastarąjį kartą ji 2019 metų spalį su sąjungininkais sirų kovotojais ėmėsi veiksmų prieš kurdų YPG grupuotę Šiaurės Sirijoje ir iki šiol laiko užėmusi pasienio teritorijas.

Su Rusija, kaip Sirijos vyriausybės sąjungininke, ir JAV Ankara pasiekė susitarimą dėl YPG kovotojų atsitraukimo iš teritorijos tarp pasienio miestų Tel Abdžado ir Ras al-Aino.

Turkija vis kaltina Rusiją ir JAV nesilaikant susitarimo. Ankara sulaukia kaltinimų, kad sirų kovotojus siunčia į Kalnų Karabachą. Turkija tai neigia.