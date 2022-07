R. T. Erdoganas paragino V. Putiną leisti ir toliau teikti pagalbą Sirijai

R. T. Erdogano kalbėjosi su V. Putinu Jungtinių Tautų (JT) diplomatams ieškant sprendimo, kaip išsaugoti sistemą, nuo 2014 m. leidusią pagalbai per Turkiją pasiekti karo nusiaubtą šalį. „R. T. Erdoganas pabrėžė, kad teikia svarbą tarpvalstybinio mechanizmo išplėtimui Sirijoje“, – sakoma jo biuro pranešime, paskelbtame po pokalbio telefonu, įvykusio mechanizmo galiojimo laikui sekmadienį pasibaigus.

Savo ataskaitoje apie skambutį Kremlius nepaminėjo Sirijos sienos kirtimo punkto. Tačiau joje sakoma, kad abu lyderiai aptarė pasirengimą „artimiausiu metu“ įvyksiančiam viršūnių susitikimui. R. T. Erdoganas kelis mėnesius siūlo V. Putinui susitikti, siekdamas sumažinti pasaulinę įtampą, po Rusijos invazijos į Ukrainą pasiekusią istorines aukštumas.



Turkijos ir Sirijos sienos perėja ties Bab al-Hawa yra vienintelis kelias, kuriuo Jungtinių Tautų pagalba gali pasiekti civilius gyventojus nekertant Sirijos vyriausybės pajėgų kontroliuojamų teritorijų. Rusija pasinaudojo veto teise JT Saugumo Taryboje, ir Vakarų siūlymas dar vienerius metus palikti sienos kirtimo punktą atvirą buvo atmestas. Vakarų valstybės priešinasi Rusijos pasiūlymui pratęsti mechanizmą tik dar šešiems mėnesiams su galimybe sausį vėl jį pratęsti.

Kremlius neužsiminė apie JT diskusijas, o vietoj to pabrėžė vadinamojo Astanos proceso dėl taikos Sirijoje svarbą, jame, be Rusijos ir Turkijos, dalyvauja ir Iranas.



R. T. Erdoganas mėgina palaikyti gerus darbo santykius tiek su V. Putinu, tiek su Vakarų remiamais lyderiais Kyjive, kad numalšintų įtampą. Jo biuras nurodė, kad R. T. Erdoganas taip pat ragino V. Putiną „imtis veiksmų“ dėl JT pasiūlymo atnaujinti įstrigusį Ukrainos grūdų eksportą per Juodąją jūrą. JT pateikė planą, pagal kurį būtų įrengti saugūs koridoriai, apeinant žinomas minas. Maskvoje ir Kyjive pasiūlymas sulaukė tik riboto palaikymo.

Ukraina kaltina Rusiją vagiant jos grūdus ir prisidedant prie pasaulinio maisto trūkumo, kurį sukėlė jos uostuose užblokuotas grūdų eksportas. Tačiau Rusija neigia „nacionalizuojanti“ Ukrainos valstybės turtą ir sako perkanti derlių iš vietos ūkininkų. Kremlius neparodė jokios aiškios pažangos dėl grūdų. V. Putinas ir R. T. Erdoganas „pasikeitė nuomonėmis apie situaciją aplink Ukrainą, įskaitant pastangas užtikrinti jūrų eismo saugumą Juodojoje jūroje ir grūdų eksportą į pasaulines rinkas“, nurodė Kremlius.