R. T. Erdoganas stojo į V. Putino pusę

R. T. Erdoganas palaikė gerus darbinius santykius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, stengdamasis išlikti neutralus Rusijos ir Ukrainos karo klausimu – nors Ankara tiekia Kyjivui ginkluotę ir kovinius dronus.

Lankydamasis Belgrade Turkijos prezidentas žurnalistams sakė, kad supranta Kremliaus sprendimą nutraukti gamtinių dujų tiekimą Vokietijai dujotiekiu „Nord Stream“.

„Galiu labai aiškiai pasakyti: nemanau, kad Vakarų – nereikia minėti pavardžių – požiūris yra teisingas, nes tai yra politika, pagrįsta provokacijomis“, – teigė R. T. Erdoganas.

„Kol bandysite tęsti tokį provokacijų karą, negalėsite pasiekti reikiamo rezultato“, – pabrėžė jis.

R. T. Erdoganas, palaikantis atvirus santykius tiek su Maskva, tiek su Kyjivu, pastaruoju metu stengiasi organizuoti tiesiogines V. Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio derybas Turkijoje.

„Mes, turkai, visuomet laikėmės pusiausvyros tarp Ukrainos ir Rusijos politikos. Nuo šiol ir toliau laikysimės tos subalansuotos politikos“, – sakė R. T Erdoganas.

Kitą savaitę jis ketina susitikti su V. Putinu per Uzbekistane vyksiantį regioninį viršūnių susitikimą.

Prasidėjus karui Ukrainoje, Anakara neprisijungė prie Vakarų sankcijų Rusijai. Be to, per V. Putino ir R. T. Erdogano susitikimą, vykusį praėjusį mėnesį Sočyje, abi šalys pasirašė naują susitarimą dėl glaudesnio ekonominio bendradarbiavimo.