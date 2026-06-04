„Rheinmetall“ parduoda automobilių padalinį, sutelks dėmesį į gynybos sektorių

Grupė stebi sparčiai augančią ginkluotės paklausą – nuo šaudmenų iki oro gynybos sistemų ir karinių transporto priemonių – Europoje, kuri skuba persiginkluoti susidūrusi su priešiška Rusija ir nerimauja dėl JAV saugumo garantijų.
Ji taip pat turi mažesnį padalinį, aptarnaujantį automobilių gamintojus, tačiau šiam sekasi prasčiau, nes Vokietijos automobilių pramonė patiria sunkumų, ir grupė jau kurį laiką planavo atsikratyti šio padalinio.
„Rheinmetall“ pranešė, kad pasirašė sutartį su Miunchene įsikūrusia investicine bendrove „Aequita“, kuri šį padalinį įsigis už preliminarią 350 mln. eurų kainą, o sandoris turėtų būti užbaigtas šių metų ketvirtąjį ketvirtį.
„Aequita“ ketina išlaikyti visus padalinio darbuotojus (maždaug 6250), kurie gamina platų automobiliams skirtų komponentų asortimentą – nuo elektronikos iki specializuotų vožtuvų.
„Tai svarbus etapas bendrovės istorijoje, – sakė „Rheinmetall“ generalinis direktorius Arminas Pappergeris. – Mes sutelkiame dėmesį į pelningą verslą su kariniais klientais, kur turime puikias augimo galimybes.“
Ši žinia paskelbta dieną po to, kai „Rheinmetall“ pasirašė 5,7 mlrd. eurų vertės sutartį dėl tiekimo Rumunijos ginkluotosioms pajėgoms. Tai didžiausia bendrovės tarptautinė sutartis per pastaruosius metus.
„Aequita“ specializuojasi įmonių įsigijime ir restruktūrizavime, o jos portfelyje yra įmonių iš įvairių sektorių – nuo automobilių iki chemijos pramonės.
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