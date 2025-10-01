Rusai siūlo nutiesti „Putino -Trumpo tunelį“

Kremliaus specialusis pasiuntinys tarptautinio ekonominio ir investicinio bendradarbiavimo klausimais Kirilas Dmitrijevas ketvirtadienį pareiškė, kad projektą per aštuonerius metus galėtų įgyvendinti E. Musko „Boring Company“.
„Elonai Muskai, įsivaizduokite, kad sujungtumėte JAV ir Rusiją, Amerikas ir Afriką bei Euraziją Putino-Trumpo tuneliu – 70 mylių ilgio jungtimi, simbolizuojančia vienybę“, – socialiniame tinkle X parašė K. Dmitrijevas.
Jo teigimu, projektą galėtų finansuoti Rusijos tiesioginių investicijų fondas (RDIF), kuriam jis vadovauja, ir „tarptautiniai partneriai“, kurių jis neįvardijo, remiantis patirtimi, įgyta Rusijai neseniai pastačius tiltą į Kiniją.
K. Dmitrijevas pateikė pasiūlymą reaguodamas į neseniai paskelbtus JAV Kongreso dokumentus apie velionį JAV prezidentą Johną F. Kennedy. Šiuose dokumentuose yra ir pasiūlymas tarp Aliaskos ir Sibiro nutiesti „Pasaulio taikos tiltą“.
Kremliaus specialusis pasiuntinys teigia, kad šiuolaikinės tunelių technologijos galėtų tikrove paversti J. F. Kennedy šaltojo karo laikų viziją už mažiau nei 8 mlrd. dolerių.
K. Dmitrijevas nepasakė, ar aptarė šią mintį su Rusijos ar JAV pareigūnais, ar susisiekė su E. Musku ar jo bendrove „Boring Company“ ir kaip sankcijos bei eksporto apribojimai galėtų paveikti projektą.
Jo komentarai pasirodė po Rusijos ir JAV prezidentų Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo pokalbio telefonu, šiems susitarus susitikti Budapešte, Vengrijoje. Penktadienį Vašingtone D. Trumpas susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, jiedu aptars galimybę tiekti Ukrainai JAV ilgojo nuotolio raketas „Tomahawk“. V. Putinas perspėjo, kad tai dar labiau pakenktų JAV ir Rusijos santykiams.
K. Dmitrijevo pasiūlymo E. Muskas kol kas nekomentavo, priduria „The Moscow Times“.
Naujausi komentarai