Rusija rekordiniu greičiu išparduoda savo aukso atsargas

Rusijos valstybinės aukso atsargos vis dar yra penktos pagal dydį pasaulyje ir siekia beveik 2,3 tūkt. tonų. Tačiau balandžio mėnesį Rusijos centrinis bankas pardavė iš viso 6,2 tonos, dėl to bendros jo atsargos, pasak „TVP World“, pasiekė žemiausią lygį nuo 2022 m., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Balandžio mėnesio rekordiniai skaičiai yra tauriojo metalo pardavinėjimo nuo metų pradžios pasekmė. Didėjant Rusijos biudžeto deficitui dėl sparčiai augančių išlaidų karui su Ukraina, Rusijos centrinis bankas nuo sausio iki balandžio pardavė 28 tonas aukso.
Pasak brokerių bendrovės „Freedom Finance Global“ analitikės Natalijos Milčakovos, Rusijos biudžeto deficitas iki kovo pabaigos siekė 4,6 trilijono rublių (apie 56 mlrd. eurų).
Antras spartaus aukso išpardavimo veiksnys, pasak analitikės, galėjo būti siekis papildyti užsienio valiutos – konkrečiai, Kinijos juanių – atsargas.
„Jų trūkumas atsirado dėl menkų eksporto pajamų metų pradžioje. Taurusis metalas buvo keičiamas į juanius“, – nepriklausomam Rusijos naujienų portalui „The Moscow Times“ sakė ji.
Nors Rusija sparčiai pardavinėja auksą nuo 2022 m. plataus masto invazijos į Ukrainą, tačiau, kaip pastebėjo „The Moscow Times“, dar gana neseniai šie pardavimai būdavo virtualūs – Nacionalinis turto fondas jį tiesiog parduodavo Centriniam bankui. Tačiau nuo 2026 m. pradžios centrinis bankas tarptautinėse rinkose pardavinėja fizinius aukso luitus, siekdamas sustiprinti savo užsienio valiutos atsargas, daugiausia juanius.
Kinijos juaniai, primena „TVP World“, yra vienintelė likusi valiuta, kuria Rusijos centrinis bankas gali vykdyti rinkos operacijas rublio kursui reguliuoti.
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