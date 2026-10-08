Rusija teigia nenustačiusi maro plitimo požymių

„Visų kontaktą turėjusių asmenų medicininė stebėsena (...) baigta. Jokių su infekcinėmis ligomis susijusių sveikatos sutrikimų nenustatyta“, – Rusijos valstybės remiamame socialiniame tinkle „Max“ pareiškė gubernatorius Igoris Kobzevas.
Rusija nepatvirtino, kad moteris mirė nuo maro. I. Kobzevas savo pareiškime nurodė, kad ji sirgo visuomenėje įgyta pneumonija.
Apie šį atvejį praėjusį penktadienį pirmasis pranešė leidinys „Baikalo žmonės“, kurio žurnalistai yra priversti dirbti tremtyje.
Leidinio duomenimis, 28 metų moteris, dirbusi Irkutsko srityje esančiame maro tyrimų institute, mirė būtent nuo šios ligos. Spėjama, kad ji galėjo užsikrėsti sudužus mėgintuvėliui.
Jungtinės Valstijos, Europos Sąjunga (ES) ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) išreiškė susirūpinimą ir paragino Rusiją skaidriai teikti informaciją apie padėtį.
Baiminantis ligos protrūkio, dešimtims žmonių, kaip pranešama, kelioms dienoms buvo paskirtas karantinas.
„Regione įgyvendintos visos prevencinės priemonės“, – remdamasis Rusijos vartotojų teisių apsaugos ir visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos „Rospotrebnadzor“ informacija pareiškė I. Kobzevas.
„Sanitarinė ir epidemiologinė padėtis Irkutske ir Šelechove [mieste, kuriame, kaip pranešama, mirė moteris – ELTA] yra stabili“, – pridūrė jis.
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