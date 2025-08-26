 Rusijai – grasinimas naujomis sankcijomis

Rusijai – grasinimas naujomis sankcijomis

2025-08-26 16:30
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Kanados ministras pirmininkas Markas Carney‘is paragino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną pradėti besąlygiškas derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. „Dabar Maskvos eilė“, – antradienį Berlyne po susitikimo su M. Carney‘iu sakė F. Merzas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.

Markas Carney'is (kairėje) ir Friedrichas Merzas
Markas Carney'is (kairėje) ir Friedrichas Merzas / Scanpix nuotr.

„Jei Rusijos prezidentas rimtai nori nutraukti žudymą, jis priims pasiūlymą (susitikti su V. Zelenskiu). Jei Rusija to nepadarys, tuomet reikės dar didesnio spaudimo, – kalbėjo kancleris. – Tokiam atvejui mes Europoje Sąjungoje svarstome tolesnes sankcijas“.

M. Carney‘is sakė su F. Merzu kalbėjęs apie tai, kokias papildomas sankcijas būtų galima įvesti Rusijai, jei to reikės. V. Putinas turi sėsti prie derybų stalo, kad užbaigtų beprasmį žudymą, už kurį yra atsakingas, kalbėjo Kanados premjeras. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad ir Kanda įvedė sankcijas Rusijos įmonėms, ir paskelbė apie tolesnę karinę paramą Ukrainai. 

Šiame straipsnyje:
Friedrichas Merzas
Markas Carney
Rusija
sankcijos
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų