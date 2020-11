Rusijoje – 24 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, 401 žmogus mirė

Rusijoje per praėjusią parą nustatyta 24 581 naujas koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejis, taip pat mirė 401 anksčiau užsikrėtęs pacientas, rodo sekmadienį paskelbti šalies kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Dieną anksčiau Rusijoje buvo patvirtinti 24 822 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai ir jų skaičius buvo didžiausias šalyje nuo koronaviruso pandemijos pradžios.

Sergamumas COVID-19 Rusijoje didėja nuo rugsėjo. Lapkričio 6-ąją per parą nustatomų užsikrėtimo atvejų skaičius pirmąkart viršijo 20 tūkstančių.

Didžiausias sergamumas tebefiksuojamas Maskvoje: per praėjusią parą ten nustatyti 6 575 užsikrėtimo atvejai, mirė 75 pacientai.

Nuo epidemijos pradžios šalyje išaiškinti iš viso 2 089 329 COVID-19 atvejai, 36 179 užsikrėtusieji mirė.

Bendras ligoninėse gydytų ir pasveikusių žmonių skaičius padidėjo iki 1 595 443, iš jų 18 008 išrašyti per pastarąją parą.

Ukrainoje – per 12 tūkst. naujų atvejų

Ukrainoje per pastarąją parą patvirtinti 12 079 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai ir mirė 138 anksčiau užsikrėtę pacientai, sekmadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Maksymas Stepanovas.

„Be kita ko, susirgo 489 vaikai ir 375 medicinos darbuotojai. Taip pat per pastarąją parą į ligonines buvo paguldyti 1 134 žmonės“, – sekmadienio ryte parašė jis socialiniame tinkle „Facebook“.

Dieną anksčiau šalyje buvo trečią dieną iš eilės užfiksuotas sergamumo koronavirusine infekcija rekordas: COVID-19 buvo patvirtinta 14 580 žmonių. Lapkričio 20 dieną buvo pranešta apie 14 575 naujus atvejus, o lapkričio 19-ąją – apie 13 357 atvejus.

Iki sekmadienio ryto bendras patvirtintų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius Ukrainoje išaugo iki 624 744, iš jų 10 951 baigėsi pacientų mirtimi.

Be to, šalyje persirgę COVID-19 pasveiko 286 917 žmonių, iš jų 4 604 – per pastarąją parą, nurodė M. Stepanovas.

Baltarusijoje – 1 564 nauji COVID-19 atvejai

Baltarusijoje per praėjusią parą nustatyti 1 564 nauji užsikrėtimo koronavirusine infekcija COVID-19 atvejai, taip pat mirė septyni anksčiau užsikrėtę asmenys, sekmadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Nuo epidemijos pradžios testais patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius padidėjo iki 123 999.

Ankstesnę dieną skelbta apie 1 588 naujus koronaviruso infekcijos atvejus.

Per visą infekcijos plitimo laikotarpį šalyje mirė 1 096 žmonės, kuriems buvo nustatyta koronaviruso infekcija; visi jie sirgo gretutinėmis lėtinėmis ligomis, nurodė ministerija.

Iš gydymo įstaigų iki lapkričio 22 dienos išrašyti 103 848 pacientai, sirgę COVID-19, iš jų 1 735 – per praėjusią parą.

Šalyje iš viso atlikti 3 074 066 testai koronavirusinei infekcijai nustatyti.