Rusiškas „McDonald's“ nebekeps gruzdintų bulvyčių: skundžiasi jų trūkumu

„McDonald's“ restoranai Rusijoje buvo iš naujo atidaryti birželį, tiesa, jau pakeitę pavadinimą – dabar vadinasi „Vkusno & tochka“.

Naujasis tinklas laikinai nustojo gaminti gruzdintas bulvytes dėl bulvių Rusijoje trūkumo. Dėl to esą kaltas prastas praėjusių metų derlius, be to, „neįmanoma importuoti iš kitų rinkų, kurios galėtų tapti laikinais bulvių tiekėjais Rusijos įmonėms“.

Su tuo nesutiko Rusijos žemės ūkio ministerija. Jie tikino, kad bulvių šalyje netrūksta. Be to, sakė jie, jau atkeliauja pasėliai iš naujo derliaus.

Bulvytės į „Vkusno & tochka“ meniu greičiausiai grįš tik rudenį.