 Rusų disidentų turtas bus konfiskuojamas be teismo sprendimo

Rusų disidentų turtas bus konfiskuojamas be teismo sprendimo

2026-06-11 15:51
Karolis Broga (ELTA)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pasirašė įstatymą, leidžiantį valdžiai konfiskuoti iš Rusijos išvykusių piliečių turtą ir banke laikomus pinigus, jeigu jie kaltinami „veikla prieš Rusijos interesus“, praneša nepriklausomas leidinys „The Moscow Times“.

<span>Rusų disidentų turtas bus konfiskuojamas be teismo sprendimo</span>
Rusų disidentų turtas bus konfiskuojamas be teismo sprendimo / Scanpix nuotr.

Įstatymas įsigalios rugsėjo 1 d. ir bus taikomas už įvairiausius pažeidimus: Rusijos kariuomenės „diskreditavimą“, raginimus įvesti sankcijas Rusijai, „užsienio agentų“ įstatymų pažeidimus, ryšius su „nepageidaujamomis organizacijomis“ ir „ekstremizmo skatinimą“.

Nuo šiol valdžiai nebereikės laukti teismo sprendimo norint areštuoti Rusijoje esantį užsienyje gyvenančių rusų turtą. Pagal įstatymą turtas galės būti konfiskuojamas iš karto tada, kai asmeniui oficialiai pareiškiami kaltinimai. Tokiu būdu nereikės teismo proceso, o finansinė bausmė iš karto bus skiriama žmogui už akių.

Nors Rusijos teismai ir anksčiau skirdavo baudas emigravusiems Kremliaus kritikams pagal įvairius administracinius kaltinimus, tačiau naujasis įstatymas įtvirtina ir išplečia tokio pobūdžio represijas. Šis įstatymas praktiškai suteikia valdžiai naują priemonę bausti užsienyje gyvenančius Kremliaus kritikus, įskaitant iš šalies išvykusius žurnalistus ir aktyvistus.

Šį teisės aktą pirmą kartą 2024 m. spalio mėnesį pasiūlė Tatarstano Respublikos valstybės tarybos politikai, o Rusijos Federacijos Valstybės Dūma jį priėmė 2026 m. gegužę.

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Režimas konfiskuos A. Kondroto turtą?
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Putin jega!
teisingai daro, visu ziurkiu turta konfiskuot valstybes labui ir nusiust pinigus kovojantiems su naciais
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